Mustafa Sandal'dan romantik yıldönümü kutlaması

2022'de Melis Sandal ile dünyaevine giren Mustafa Sandal, evliliklerinin ikinci yılını kutladı. Ünlü popçu, eşine olan aşkını dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 12:53
Mustafa Sandal'dan romantik yıldönümü kutlaması
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2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, 3 Mart 2022'de Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Melis Sandal ile evlenmişti.
Ünlü popçu, evliliklerinin ikinci yılını kutladı.

Mustafa Sandal, nikâh günlerine dair fotoğraflarına, "Seninle bende zaman durdu. Hani kaç yıl oldu, vallahi yıl dönümünden çok, sayende gün dönümü kafasındayım. Aşkın, sevgin yanımda olduğu müddetçe hep mutlu ve huzurluyum. Benim en yakın dostum, arkadaşım, aşkım evlilik yıldönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.

Melisa Sandal da; "İki yıl önce bugün, hayatlarımızı birleştirdik ve birlikte büyüyen sevgimizin her anını çok sevdim. 6 yıldır yanımda olduğun için minnettarım. Daha nice yılları birlikte geçireceğimiz için heyecanlıyım. Seni seviyorum!" ifadelerine yer verdi.


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