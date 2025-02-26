Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:24

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:24

KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye temsilcisi İş Holding, Krispy Kreme Gıda Şirketi için konkordato talep etti. Peki, Krispy Kreme kapandı mı? Krispy Kreme kimin? Krispy Kreme Türkiye'den çekiliyor mu?

KRISPY KREME KAPANDI MI?

6 bine yakın çalışanı olan grup, Krispy Kreme Gıda için de benzer bir talepte bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesine geçen 17 Şubat günü başvuruda bulunuldu. Dava dosyasına göre, şirketin borcu 31 milyon TL seviyesinde. 78 şubesi bulunan şirketin 430 kadar çalışanı bulunuyor.

KRISPY KREME KİMİN?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir donut ve kafe zinciridir. Şirket, 13 Temmuz 1937 tarihinde Vernon Rudolph tarafından kurulmuş olup 2016 yılından bu yana JAB Holding Company bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Krispy Kreme, ABD'nin yanı sıra dünya çapında 33 ülkede toplam 1.400 restorana sahiptir