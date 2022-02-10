Kronik uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor
Bağışıklığın son derece önemli olduğu şu günlerde; uyku düzeni de dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor. Prof. Dr. Levent Öztürk, "Kronik bir şekilde uykumuzu eksik aldığımız zaman yetersiz uyku uyuduğumuzda kansere zemin hazırlayabiliyoruz çünkü uykusuzluğun özellikle bağışıklık sistemini bozduğunu biliyoruz" dedi, uyarılarda bulundu.
Düzenli ve dengeli uyku, sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından biri. Uyku düzeni, özellikle Covid-19 salgını sürecinde bağışıklığın güçlü tutulması konusunda da büyük önem taşıyor.
Son olarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Levent Öztürk, kronik uyku bozukluğunun kanser riskini artırdığını söyledi. Uyku bozukluğunun bağışıklık sistemini bozduğunu belirten Öztürk, bu durumda vücudun kanserli hücreyle savaşmakta zorluk çektiğine işaret etti.
"KANSER HÜCRESİ YERLEŞİP, BİR HASTALIĞA DÖNÜŞEBİLİR"
Uykusuzluğun sağlığa pek çok zararı olduğunu vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:
"Kronik bir şekilde uykumuzu eksik aldığımız zaman yetersiz uyku uyuduğumuzda kansere zemin hazırlayabiliyoruz çünkü uykusuzluğun özellikle bağışıklık sistemini bozduğunu biliyoruz. Bağışıklık sistemininse belli bölümleri, özellikle vücutta ortaya çıkan kanser hücrelerinin yok edilmesiyle ilgileniyor. Bu yok edilme bozulduğu zaman orada yeni ortaya çıkmış bir kanser hücresi yerleşip bir hastalığa dönüşebilir."
Öztürk, kanser teşhisi konulmuş olan hastalarda görülen uyku bozukluğunun da tedavi sürecini etkilediğine dikkati çekti.
Kanser hastalarında uyku sorununun gözlemlendiğini aktaran Öztürk şöyle devam etti:
"Kanser teşhisi konulan kişi ölüm duygusuyla yüzleşir ve bir kısmında depresyon gelişebilir, psikiyatrik destek gerekebilir. Bu fikir kafasında sürekli döndüğünde kişinin uykuya dalma sorunları, gece sık uyanma ya da sabah çok erken saatte uyanıp bir daha uyuyamama gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu ise kişinin tedavi sürecini olumsuz etkiler. Böyle bir onkolojik teşhis almış hastalarda uyku sağlığı takip edilmeli ve bozulma eğilimi gösteriyorsa hemen tedavi edilmelidir."
İlgili Haberler
- Uyku rahatsızlıklarının raporlama sürecini dakikalara indiren algoritma geliştirildi
- Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor
- Uyku apnesi kalp krizi ve inme riskini artırıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- NBA, tarihin en iyi 15 koçunu açıkladı
- Kronik uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor
- Tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı belli oldu
- ‘Irkçılık toplumda artık karşılık bulmuyor!’
- ‘Cinsellikten korkanlar bu kitaba fazla yaklaşmasınlar!
- Ataol Behramoğlu’nun şiirleri Letoncada!
- Türkiye’nin ve Türkçenin büyük dostu, Uldis Berzins!
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Isparta'da 75 yaşındaki yurttaş evinde ölü bulundu!
- AKP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı