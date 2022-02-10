Kronik uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor

10 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Düzenli ve dengeli uyku, sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından biri. Uyku düzeni, özellikle Covid-19 salgını sürecinde bağışıklığın güçlü tutulması konusunda da büyük önem taşıyor.

Son olarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Levent Öztürk, kronik uyku bozukluğunun kanser riskini artırdığını söyledi. Uyku bozukluğunun bağışıklık sistemini bozduğunu belirten Öztürk, bu durumda vücudun kanserli hücreyle savaşmakta zorluk çektiğine işaret etti.

"KANSER HÜCRESİ YERLEŞİP, BİR HASTALIĞA DÖNÜŞEBİLİR"

Uykusuzluğun sağlığa pek çok zararı olduğunu vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:

"Kronik bir şekilde uykumuzu eksik aldığımız zaman yetersiz uyku uyuduğumuzda kansere zemin hazırlayabiliyoruz çünkü uykusuzluğun özellikle bağışıklık sistemini bozduğunu biliyoruz. Bağışıklık sistemininse belli bölümleri, özellikle vücutta ortaya çıkan kanser hücrelerinin yok edilmesiyle ilgileniyor. Bu yok edilme bozulduğu zaman orada yeni ortaya çıkmış bir kanser hücresi yerleşip bir hastalığa dönüşebilir."

Öztürk, kanser teşhisi konulmuş olan hastalarda görülen uyku bozukluğunun da tedavi sürecini etkilediğine dikkati çekti.

Kanser hastalarında uyku sorununun gözlemlendiğini aktaran Öztürk şöyle devam etti:

"Kanser teşhisi konulan kişi ölüm duygusuyla yüzleşir ve bir kısmında depresyon gelişebilir, psikiyatrik destek gerekebilir. Bu fikir kafasında sürekli döndüğünde kişinin uykuya dalma sorunları, gece sık uyanma ya da sabah çok erken saatte uyanıp bir daha uyuyamama gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu ise kişinin tedavi sürecini olumsuz etkiler. Böyle bir onkolojik teşhis almış hastalarda uyku sağlığı takip edilmeli ve bozulma eğilimi gösteriyorsa hemen tedavi edilmelidir."