Kuantum fiziğinde zaman algısını yıkan keşif: Işık parçacıkları maddeye girmeden önce çıktı!

Modern fizik dünyası, evrenin zaman ve uzay algısını kökten sarsacak devrim niteliğinde bir deneysel başarıyı konuşuyor. Uzun yıllar boyunca teorik fiziğin kağıt üzerindeki bir matematiksel tuhaflığı olarak görülen ve gerçekliği reddedilen "zamanda geriye doğru hareket" yanılsaması, atom altı düzeyde ilk kez somut olarak ölçüldü. Kanada'daki Toronto Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve sonuçları saygın bilimsel yayın organı Physical Review Letters dergisinde yayımlanan araştırma, makro dünyada sarsılmaz kabul edilen neden-sonuç standardının kuantum mekaniğinde nasıl büküldüğünü gözler önüne serdi.

DENEYLERDE RUBİDYUM ATOMLARI KULLANILDI: SIFIRDAN KÜÇÜK BİR ZAMAN DİLİMİ

Fizik literatürüne geçecek bu tarihi doğrulamayı gerçekleştirmek adına Profesör Aephraim Steinberg ve ekibi, laboratuvar ortamında özel olarak izole edilmiş, yoğun bir rubidyum atomu bulutu tasarladı. Araştırmacılar, bu atomik kütlenin üzerine kuantum özellikleri önceden yapılandırılmış tekli foton (ışık parçacığı) darbeleri ateşledi. Normal şartlarda rubidyum atomlarının, bu fotonların enerjisiyle rezonansa girerek ışığı geçici olarak absorbe etmesi (emmesi) ve parçacığın atomların içinde belirli bir süre "konaklamasının" ardından dışarı salınması gerekiyordu.

Ancak kuantum dünyasının temel taşı olan Heisenberg’in belirsizlik ilkesi doğrultusunda hareket eden ışık dalgaları, ezber bozan bir reaksiyon gösterdi. Laboratuvar sensörleri, bulutun içinden saçılmadan geçmeyi başaran fotonların, ışık hızında seyahat etseler dahi varmaları gereken süreden çok daha erken bir evrede hedef noktaya ulaştığını kaydetti. Matematiksel analizler ve ölçümler yapıldığında, ışığın atom bulutunun içinde kalma süresi "negatif" yani sıfırın altında bir değer olarak hesaplandı. Bu durum, ışık parçacığının maddeye giriş yapmadan önce çıkış yaptığını somutlaştırdı.

KOZMİK MUAMMA DEŞİFRE OLDU: "ZAYIF ÖLÇÜM" TEKNİĞİ HATALARI BİTİRDİ

Benzer bir zamansal anomalinin ilk kez 1993 yılında gözlemlendiği ancak o dönemin bilim camiası tarafından bu durumun fiziksel bir gerçeklik değil, bir "ölçüm hatası" veya darbe şeklinin bozulmasından kaynaklanan bir yanılsama olarak nitelendirilip bir kenara itildiği biliniyor. 1993 yılındaki o ilk çalışmanın da imzacılarından olan Profesör Steinberg, aradan geçen otuz yılı aşkın sürenin ardından iddiaları kanıtlamak için "zayıf ölçüm" (weak measurements) adı verilen ileri bir kuantum teknolojisini devreye soktu.

Araştırma ekibi, ana foton dalgası rubidyum bulutunun içinden geçerken, atomlardaki uyarılma seviyelerini anlık olarak takip edebilen ikincil ve son derece hassas bir zayıf lazer ışını kullandı. Milyonlarca kez tekrarlanan deneysel döngüler boyunca bu ikincil lazer ışınında meydana gelen mikroskobik faz kaymaları tek tek istatistiksel veri tabanına işlendi. Sonuçlar bilim dünyasında şok etkisi yarattı; zira doğrudan atomlar üzerinden yapılan ölçümler, fotonların erken varış sürelerinden elde edilen negatif zaman değeriyle birebir eşleşti. Böylece kuantum parçacıklarının zamanı "hiçten de az" bir muhasebe ile harcadığı tescillendi.

NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ TEHLİKEDE Mİ? KUANTUM AĞLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Bilim insanları, elde edilen bu sarsıcı sonuçların standart kuantum mekaniği kurallarına tamamen sadık kaldığını ve makro düzeydeki nedensellik ilkelerini ya da Einstein'ın görelilik teorisini ihlal eden bir "zamanda yolculuk" makinesi anlamına gelmediğini önemle vurguluyor. Deney esnasında zaman içinde geriye doğru herhangi bir bilgi veya veri akışının gerçekleşmediği, paradoksal görüntünün tamamen kuantum sistemlerinin olasılıksal ve dalga benzeri doğasından kaynaklandığı belirtiliyor. Homeros’un ünlü Odysseia destanında kahramanın Kalipso ile geçirdiği yılların eve dönüş süresinden eksilmesi mitine benzetilen bu zamansal dalgalanma, atom altı parçacıkların kuralları nasıl esnetebildiğini gösteriyor.

Dortmund ve Sidney gibi farklı uluslararası merkezlerden kuantum teorisyenlerinin de doğruluğunu onayladığı bu fizik başarısı, geleceğin teknolojilerini şekillendirme potansiyeline sahip. Işık ve maddenin bu sinsi ve sıra dışı etkileşim biçiminin tam olarak çözülmesi; kuantum bilgisayarları, yüksek güvenlikli kuantum iletişim ağları ve atomik düzeyde hassasiyete sahip yeni nesil hassas algılama sensörlerinin geliştirilmesinde stratejik bir dönüm noktası olacak. İnsan ölçeğindeki mantığa tamamen aykırı gelen kuralların, kuantum mikro evreninde sadece doğrulanabilir değil, aynı zamanda yönetilebilir olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.