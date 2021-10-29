'Küçük Aysel' lakaplı sanatçı Aysel Karyağdı yaşamını yitirdi
Yıllarca sanata ve müziğe verdiği emekleriyle bilinen Kıbrıslı sanatçı ve müzisyen Aysel Karyağdı, nam-ı diğer “Küçük Aysel”, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Görsel: Kıbrıs Postası
Kıbrıs Türk sanat tarihinin en önemli isimlerinden Küçük
Aysel olarak bilinen Aysel Bağdadi yaşamını yitirdi.
Haber Global'de yer aşan habere göre; kısa bir süre önce rahatsızlanarak Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırılan Küçük Aysel yaşam mücadelesini kaybetti.
KÜÇÜK AYSEL KİMDİR?
Aysel Bağdadi, 1938 yılında Lefkoşa’da dünyaya geldi.
1940’lı yılların yaşı küçük sesi büyük ünlü şarkıcısıydı
Küçük Aysel. Kıbrıs’ın zor dönemlerinden birini yaşayan ailesi geçim sıkıntısı
sonucu Kıbrıs’tan Türkiye’ye göç eder. Aysel 40 günlükken Türkiye’ye göç eden
aile yıllarca Türkiye’de yaşar. İlkokula Adana’da başlayan Aysel, daha sonra
ailesiyle birlikte Konya’ya gider. Sahne sanatçısı olan baba Asaf Bey sayesinde
müziğin içinde doğan Aysel’in hayatı müzikle yol almaya başlar. Kızının müziğe
olan yatkınlığını fark eden Asaf Bey, kızını eğitmeye başlar. Aysel inanılmaz
güzel bir sese sahiptir. Asaf Bey sahne aldığı yerlerdeki ustalardan kızının
ders almasını sağlayarak, Aysel’e sağlam bir müzik temeli oluşturur. Ailesi
eski günlere olan özlemle Kıbrıs’a döner.
Oğlunu alarak Türkiye’ye dönen annesi Bahire Hanım’ın aksine
Asaf Bey ile kızı Aysel, Kıbrıs’ta kalırlar.
Babası Asaf Bey, kızının güzel sesi ile kendi kemanını
birleştirerek konserler vermeye başlar ve Aysel okuldan uzaklaşır. Küçük Aysel,
ilk kez 9 yaşında Beliğ Paşa Sineması’nda sahne alır. Lefkoşalılar bu küçücük
çocuktan çıkan inanılmaz sese hayran kalırlar. Baba Asaf Bey gördükleri ilgi
karşısında, konserlere devam kararı alır. Ada genelinde bir konser turuna çıkan
Küçük Aysel ile babası her gittikleri yerde coşkuyla karşılaşırlar.
Küçük Aysel, okul döneminde ayda bir okulundaki fakir
çocuklar için konserler vermeye başlar. Elde edilen gelirle fakir çocukları
giydiren ve doyuran okul idaresi, Küçük Aysel’e de yaptığı katkı dolayısıyla
bir bilezik armağan eder.
SES YARIŞMASINDA MUSTAFA SAĞYAŞAR İLE BİRLİKTE
İKİNCİLİK
Okul dönemi eğitimine, tatillerde de konserlere devam eden
Küçük Aysel, ilkokul 4 bittiğinde Adana’da yapılan bir ses yarışmasına katılır.
Mustafa Sağyaşar ile birlikte ikinci gelir.
MÜNİR NURETTİN SELÇUK’DAN GELEN TEKLİF
Konserlerinin ilk yıllarında adaya gelen ünlü sanatçı Münir
Nurettin Selçuk’la olan anısını hiç unutmayan Küçük Aysel, aldığı teklifi
reddetmesini de hayatının kaybı olarak görüyor. Küçük Aysel’i dinlemeye gelen
Münir Nurettin Selçuk, sesine hayran olduğu Aysel’i alarak Türkiye’ye götürmek
ister ancak yaşı küçük olan Aysel babasından ayrılmayı reddederken baba Asaf
Bey de biricik kızını vermeyi kabul etmez ve Küçük Aysel, “hayatımın şansı’’
dediği bu teklifi yitirir.
Aradan geçen yıllar sonucunda Küçük Aysel’in sesini bilen ve
özleyen tanıdıkları Aysel’in sesini duymak ister. Televizyonun tek tük olduğu
Kıbrıs’ta ağırlıklı olarak radyo yayınları dinlenir. Eski dostlarından olan öğretmen
Suphi Bey, bir gün kapılarını çalarak Küçük Aysel’i Atalasa Radyo
Korporasyonundaki programına dahil etmek istediğini söyler.
ATALASA RADYOSUNDA KONSERLER
Küçük Aysel, 1957’den 1963’e kadar haftanın bir gecesi
Atalasa Radyosunda piyanist Şivane Hanım ve keman sanatçısı eşi ile solo
konserler verir. Yıllar sonra tekrar sanatına geri dönen Küçük Aysel, ailesine
de maddi katkıda bulunur. Bu dönemde Kıbrıs’a gelerek sanata katkı koymaya
çalışan sanatçı Nusret Ersöz, Suphi Bey’in organize ettiği bir ses yarışmasında
jüri üyesi olur. Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenen ses yarışmasına kocasının izni
ile katılan Küçük Aysel, yarışmaya katılan tek kadındır. Erkekleri eleyerek
Kıbrıs’ın Ses Kraliçeliğini kazanan Küçük Aysel, yarışmanın ardından Nusret
Ersöz’den sanat müziği dersleri almaya başlar. Ekrem Güher’den de dersler alan
Küçük Aysel, pek çok ünlü sanatçıdan eğitim alır.
1963 olaylarının patlak vermesi ile birlikte 6 yılın
ardından radyo konserleri sona eren Küçük Aysel’in, eşinin de aralarında olduğu
isimler Üner Ulutuğ, Hilmi Özen ve Kemal Tunç’la birlikte Tekke Bahçesi’nde Bayrak
Radyosu’nu kurar.
Küçük Aysel, Üner Ulutuğ’un isteği ile kendisinin de telefon
ahizesinden yapılan ilk mikrofondan “burası Bayrak, Kıbrıs Türk Mücahidinin
sesi” anonsunu yapar.
Anonserliğin yanında bir süre sonra Osman Karabulut ile
canlı müzikler yayınlamaya başlayan Küçük Aysel, Bayrak Radyosu’nun ilk
elemanları arasında yer alır.
YARDIM KONSERLERİ
Şehit çocukları ve hasta insanlara yardım amaçlı konserlere
katılan Küçük Aysel, müzikte sadece konserlerle var olur.
Küçük Aysel’in, 1974 yılına kadar konserlerle devam eden müzik hayatının yoğun dönemi “İlk Sahne” tiyatrosu sahiplerinin ısrarı ile yine sahneye çıkar. İstanbul Sineması’nda gerçekleşen konser ile Küçük Aysel, Lefkoşalılar için yeniden sahnelere döner. Ancak maddi kazanç elde ettiği konserlerden çok, hayır amaçlı konserlere çıkar Küçük Aysel. Haftada bir Mücahitler Parkı’nda subay eşleri ve askerler için konserler verir. Fazıl Polat Paşa’nın da hayranlıkla izlemeye geldiği konserlerini ücretsiz olarak verir.
Atatürk’ü Anma Geceleri ve hayır amaçlı konserlerin vazgeçilmez solisti olan Küçük Aysel, 1974’e kadar konserlerine devam etti. Ünlü sanatçı 83 yaşında hayatını kaybetti.
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