'Küçük Emrah'ın serveti şoke etti: Aylık kira geliri milyonları aştı!
Ünlü şarkıcı Emrah, müzik kariyerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. İstanbul ve Bodrum'daki 300'den fazla eviyle servetini katlayan sanatçının aylık kira gelirinin 10 milyon TL'yi bulduğu iddia ediliyor.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, "Küçük Emrah" lakabıyla tanınarak müzik dünyasında önemli bir yer edindi.
"Götür Beni Gittiğin Yere", "Unutabilsem", "Ağla Gözbebeğim", "Bizi Kimse Ayıramaz", "Belalım Benim", "Boynu Bükükler" ve "Vurmayın" gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan Emrah, bu kez servetiyle gündeme geldi.
Son dönemde Dubai'den ev satın alacağı iddialarıyla konuşulan Emrah, gayrimenkul zengini olarak adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcının servetini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
300'DEN FAZLA EVİ BULUNUYOR
Akşam'ın haberine göre Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin aylık 10 milyon TL'yi bulduğu iddia edildi.
İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Ayrıca, Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı taşınmazlarla yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.
Basına yansıyan bilgilere göre, Emrah 300 dairesini satarak daha büyük projelere yönelmeyi planlıyor. 2022 yılında mahkemeye verdiği gelir beyanında aylık gelirinin 400 bin TL olduğu ifade edilmişti.
ÖZEL HAYATINDA DA GÜNDEMDE
2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Çift, 2014 yılında oğullarını 2017 yılında ise kızlarını kucaklarına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak bir şekilde büyütmeyi tercih eden sanatçı, onlara olan sevgisini sık sık dile getiriyor. Ancak, evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi uzun yıllar tartışma konusu olmuştu.
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