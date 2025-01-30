'Küçük Emrah'ın serveti şoke etti: Aylık kira geliri milyonları aştı!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:29

Güncelleme: 30.01.2025 - 16:29

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, "Küçük Emrah" lakabıyla tanınarak müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

"Götür Beni Gittiğin Yere", "Unutabilsem", "Ağla Gözbebeğim", "Bizi Kimse Ayıramaz", "Belalım Benim", "Boynu Bükükler" ve "Vurmayın" gibi unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan Emrah, bu kez servetiyle gündeme geldi.

Son dönemde Dubai'den ev satın alacağı iddialarıyla konuşulan Emrah, gayrimenkul zengini olarak adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcının servetini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

300'DEN FAZLA EVİ BULUNUYOR

Akşam'ın haberine göre Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin aylık 10 milyon TL'yi bulduğu iddia edildi.

İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu. Ayrıca, Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı taşınmazlarla yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Basına yansıyan bilgilere göre, Emrah 300 dairesini satarak daha büyük projelere yönelmeyi planlıyor. 2022 yılında mahkemeye verdiği gelir beyanında aylık gelirinin 400 bin TL olduğu ifade edilmişti.

ÖZEL HAYATINDA DA GÜNDEMDE

2014 yılında Sibel Kirer ile evlenen Emrah, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Çift, 2014 yılında oğullarını 2017 yılında ise kızlarını kucaklarına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak bir şekilde büyütmeyi tercih eden sanatçı, onlara olan sevgisini sık sık dile getiriyor. Ancak, evlilik dışı dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan'ı kabul etmemesi uzun yıllar tartışma konusu olmuştu.