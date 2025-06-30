Küfe elveda: Peynirinizi daha uzun süre taze tutacak yöntemler

Peynir, sofraların vazgeçilmezi olsa da doğru saklanmadığında hızla bozulabilir veya küflenebilir. Özellikle beyaz peynir, kaşar ve tulum gibi çeşitler uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde hem görüntü hem de lezzet açısından istenmeyen bir hale gelir. Peki peynirin küflenmesini önlemek için neler yapılmalı? İşte işin püf noktaları…

1. PEYNİRİ KAĞIT HAVLU VE HAVA ALAN KAPLARDA SAKLAYIN

Peynirin doğrudan plastikle temas etmesi nemin hapsolmasına ve küf oluşumuna neden olabilir. Bunun yerine peyniri bir kağıt havluya sarıp hava alabilen bir cam kapta saklamak daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir yöntemdir.

2. TUZLU SUYA (SALAMURAYA) KOYUN

Beyaz peynir gibi salamurada saklanması gereken peynirleri kendi tuzlu suyunda ya da evde hazırlayacağınız salamura içinde saklamak küflenmesini engeller. Peynir suyu bozulursa mutlaka yenilenmelidir.

3. LİMON TUZU VE ZERDEÇAL HİLESİ

Bazı ev hanımları, peynirin üzerine az miktarda limon tuzu serpiştirmeyi ya da saklama kabının zeminine bir tutam zerdeçal koymayı öneriyor. Her ikisi de doğal küf önleyici özellik taşır.





4. NEMDEN VE HAVA AKIMINDAN KORUYUN

Peyniri buzdolabının kapağında değil, daha sabit ısıda kalan orta raflarda saklayın. Sık sık açılıp kapanan kapağa yakın olan peynirlerde ısı değişimi daha fazla olduğundan küf riski artar.

5. KÜFLENEN KISMI KESİP ATMAK YETERLİ Mİ?

Yüzeyinde hafif küf olan peynirlerin sadece küflü kısmını kesmek genellikle yeterlidir. Ancak küf yayılmışsa, özellikle yumuşak peynirlerde tamamının atılması tavsiye edilir. Çünkü küf kökleri derinlere ilerlemiş olabilir.