Kuğulu Park’tan sevindirici haber: 15 yıl sonra ilk kez beyaz kuğu doğdu

Kuğulu Park ailesine yeni katılan yavru kuğu, park görevlileri ve veterinerler tarafından büyük bir özenle takip edilip sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Ziyaretçilere ise yavru kuğunun sağlığı için yiyecek bırakılmaması konusunda hassasiyet çağrısı yapılıyor.
Çankaya Belediyesi, beyaz kuğu sevincini Başkentlilerle paylaşmak için sosyal medya hesaplarından isim önerisi almaya hazırlanıyor. Başkentliler, belediyenin X, İnstagram ve Facebook hesaplarından ‘yavru kuğu’ paylaşımı altına isim önerilerini yazabilecekler.