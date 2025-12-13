Kulak çubuğu kullanmak zararlı mı? Kirleri temizlemek yerine daha derine itiyor olabilirsiniz

Kulak temizliği denildiğinde akla ilk gelen yöntem pamuklu çubuk kullanımı. Ancak Kulak Burun Boğaz uzmanlarına göre kulak kanalı kendi kendini temizleyen bir mekanizmaya sahip. Kulağın içindeki salgı, toz ve partikülleri tutarak dışarı atma eğiliminde. Bu doğal döngüye çubukla müdahale edilmesi, kirin içeri hapsolmasına neden olur.

KULAK ZARI RİSK ALTINA GİRİYOR

Pamuklu çubukların kulak kanalının derinliklerine sokulması, hassas bir yapıya sahip olan kulak zarına fiziksel hasar verme riski taşır. Ani bir hareketin, zarda yırtılmaya veya kalıcı hasara neden olabileceği belirtilir. Ayrıca, sürekli temizleme işleminin kulak kanalındaki koruyucu yağ tabakasını yok ettiği ve bunun da kaşıntı ile mantar enfeksiyonlarına zemin hazırladığı ifade edilir.

NASIL TEMİZLENMELİ?

Sağlıklı bir temizlik için kulak içine herhangi bir cisim sokulmamalı. Bunun yerine, duş sonrası kulak kepçesinin ve dış kısmının yumuşak bir havlu veya peçete yardımıyla nazikçe silinmesi önerilir.