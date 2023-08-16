Kulak temizliği yapanlar dikkat: Temizlemek isterken sağlığınızdan olmayın

Yayınlanma: 16.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 07:00

İnsanlar kulakta biriken kiri gidermek için kulak çubuğuna başvuruyor. Ancak kulak çubuğunun yanlış kullanımı sağlığa büyük ölçüde zarar veriyor. Uzmanlar, bilinçsizce kullanılan kulak çubuklarının oldukça riskli olduğunu söyleyerek uyarılarda bulunuyor.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Durucu, birçok insanın kulak kiriyle karşı karşıya kaldığını, hastaların neredeyse 5’te 1’inin yaz mevsiminde kulak kiriyle başvurduğunu söyledi.

"KULAĞINI AÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNUYORLAR"

Hastanın sabah kalktığında kulağında tıkanıklık, dolgunluk veya hafif derecede bir ağrı hissettiğini dile getiren Durucu, şöyle konuştu:

"Hastalarımız bize başvurduklarında bazen tamamen tıkanmış olduğunu bazen de kısmi olarak tıkanmış olduğunu görebiliyoruz. Kulak kiri oluştuğunda hastalarımız halk arasında bilinen yanlış bilgilendirme ile kulağın içerisinde bir takım cisimler sokarak kulağını açma girişiminde bulunuyorlar. Bu aslında yanlış bir uygulama. Bu şekilde yapıldığında dış kulak yoluna zarar veriyor. Kulak kanalını çizip enfeksiyona yol açabiliyorlar ve enfeksiyonları çok şiddetli ağrılarla karşılaşılabiliyor. Bizim hekim olarak bu saatten sonra kulak kirini temizlemeniz de güçleşiyor."

"ENFEKSİYONUN İLERLEMESİNE YOL AÇABİLİYOR"

"Kulağa bilinçsizce damlatılan zeytinyağı enfeksiyonun dağılmasına sebep oluyor" diyen Duruca, "Bazen hastalarımız kulağa farklı maddeler de damlatabiliyorlar. Örneğin zeytinyağı, kantaron yağı veya farklı şeyler damlatabiliyorlar. Bu yanlış bir uygulama. Kulak kiri gerçekten kulak kiri ise çok sıkıntı olmaz ama bazen kulak kiri değil de kulağında enfeksiyon da bu şekilde benzer belirtiler verebiliyor. Bunlar da zeytinyağı damlatıldığında enfeksiyonun daha da ilerlemesine yol açabiliyor. Onun için bu şekilde şeyleri de önermiyoruz" dedi.

Hastaların kulak çöpleri ile kulaklarını karıştırdığında kirin kulak kanalından kulak zarına doğru itildiğini belirten Durucu, "Böyle bir durumla karşılaştığınızda yapacağınız ilk iş hekiminize başvurmak. Doktorunuza başvurduğunuzda geldiğinizde biz kulakta kiri tespit ettiğimizde sınırlı bir kire sahipse zaten onu hemen aynı anda kulağı temizleyerek çıkarabiliyoruz. Elimizde aspiratör, kürek dediğimiz aletler var. Bunlarla kulak kirini ağrısız bir şekilde tamamını çıkartıp temizleyebiliyoruz" diye konuştu.