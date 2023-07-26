Estetik uzmanı uyardı: 'Kepçe kulak ameliyatının ilkokul döneminde yapılması ideal'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.07.2023 - 07:00

Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, kepçe kulak olan çocukların akran zorbalığına uğradığını söyledi. Bu durumda ailelerin bir uzmana başvurması gerektiğini ifade eden Dr. Akbaş, “Kepçe kulak toplumda çok sık görülen bir kulak anomalisidir. Çocuklarda özellikle kulak kepçesinin öne doğru çıkıntılı olması durumudur. Özellikle çocuklar olmak üzere bu durum herkesi olumsuz etkiler. Bazen 50’li 60’lı yaşlarında olmasına rağmen plastik cerrahlara giderek kepçe kulak estetiği olan insanlar vardır. Kadınlar ve erkekler için bu geçerlidir. Genelde bu problem çocukluk çağından itibarendir. Birçok aile bu durumu ihmal eder.

"AMELİYAT 6-7 YAŞINDAN İTİBAREN YAPILABİLİR"

Çocuklar da saçlarını uzatarak kulaklarını kapatırlar. Kız çocukları saçları bırakarak tek tip saç yöntemi ile hayatlarını sürdürürler. Bazı durumlarda saçları açmak gerektiğinde bundan ciddi derecede rahatsızlık duyarlar. Kepçe kulak çocuklar arasında ciddi bir akran zorbalığı durumu da oluşturur. Kulakların kepçe olması sebebiyle çocuklar birbirlerinin aleyhine kullanabilirler. Dolayısıyla bu da çocuğun özgüvenin olumsuz etkiler. Ailelere tavsiyemiz böyle bir şey fark ettiklerinde mutlaka uzman görüşü almalarıdır. Kepçe kulak ameliyatları kulak gelişimlerinin tamamlandığı 6-7 yaşından itibaren yapılabilir. Çocuk tam olarak sosyal hayata girmeden ilkokul döneminde yapılması idealdir. Tedavisi kolaydır. 1-2 gün içerisinde normal hayata dönebilir” diye konuştu.