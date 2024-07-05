Kulaklarınızı saç kurutma makinesiyle kurutun! Bu üç belirtide zaman kaybetmeyin, çünkü…

Yayınlanma: 05.07.2024 - 12:26

Güncelleme: 05.07.2024 - 12:26

Bu hastalık nedeniyle oluşan kulak kepçesinde ağrı, kulakta tıkanma ve işitme kaybı yaşam kalitesini düşürürken, tedavide gecikildiğinde kemik iltihabı, yüz felci, beyin zarı iltihabi (menenjit) veya beyin apsesi gibi ciddi tablolar da gelişebiliyor. Ayrıca özellikle mantar enfeksiyonları inatçı enfeksiyonlar olabildikleri için tekrar tekrar kulak temizliği gerekebiliyor. Oysa erken müdahale sayesinde dış kulak yolu enfeksiyonu kolayca tedavi edilebiliyor. Çok daha önemlisi alınabilecek bazı basit önlemlerle enfeksiyonun oluşumu önlenebiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, “Yaz mevsiminin vazgeçilmezi elbette denizler ve havuzlardır. Ancak dış kulak yolu ıslak kalması nedeniyle enfeksiyonlara açık hale gelir. Dolayısıyla kulağın kuru kalması çok önemlidir. Bunun için dikkat edilmesi gereken en önemli kural ise yüzdükten veya banyodan sonra kulakta oluşan ıslaklığı dışarıdan yumuşak bir havlu veya bez ile kurutmaktır. Ayrıca gerekirse 30 santim uzakta tutulan düşük ayarlı saç kurutma makinesiyle de kulağı kurutmaya destek olunabilir” diyor.

EN ÖNEMLİ 3 BELİRTİSİNE DİKKAT!

Kulak enfeksiyonları dış ve orta kulak enfeksiyonları olarak ayrı ayrı ele alınıyor. Kulak zarından kulak kepçesine doğru uzanan alanda oluşan enfeksiyonlar dış kulak yolu enfeksiyonları olarak nitelendiriliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, yaz aylarında daha yaygın görülen bu hastalığın dış kulak yolunda ve kulak kepçesinde yerleşen zararlı mantar veya bakteriler nedeniyle oluştuğuna işaret ederek, “Özellikle hijyeni iyi sağlanamamış havuz veya kirli deniz sularında bu mikroorganizmalara daha çok rastlanır. Bu nedenle hastalık yaz mevsiminde oldukça sık görülür. Tedavi edilmeyen dış kulak yolu enfeksiyonları; kemik iltihabı, yüz felci, beyin zarı iltihabı, beyin apsesi gibi beyin ile ilişkili ciddi sorunlar oluşturabilir. Dolayısıyla kulak kepçesinde dokunulmayla oluşan ağrı, kulakta tıkanıklık ve işitmede azalma gibi şikayetler başladığında gecikmeden hekime başvurmak çok önemlidir” diye konuşuyor.

Sert bir cisimle asla temizlemeyin, çünkü…

Dış kulak yolunda kulağın nemlenmesi ile korunmasını sağlayan ve serumen adı verilen bir salgı bulunuyor. Bu kulak salgısı bakteri ve mantarlara karşı da koruma sağlıyor. Kulak yolunu sık sık kulak çöpüyle ya da sert bir cisimle temizlemek bu kulak salgısını azaltıyor, kulak kanalına hasar veriyor ve bunların sonucunda enfeksiyona açık hale getiriyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, bazen kulak serumeninin bazı hastalarda çok fazla üretildiğine işaret ederek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu durumda kulakta buşon denilen ve halk arasında kulak kiri olarak adlandırılan kulak tıkaçları oluşur. Bu tıkaç bazı kulak yapılarının darlığına bağlı gelişebildiği gibi, dış kulak yolundaki tüylerin hareketinde bozulma sonucu da gelişebilir. Buşonlar ıslandığında şişerek dış kulak yolunda ağrı, basınç hissi ve işitme kaybına neden olabilir. Bu hastalarda özellikle deniz ve havuz sezonu öncesinde kulak temizlemesi yapılması fayda sağlar”

KULAK ENFEKSİYONUNA KARŞI 6 ETKİLİ ÖNLEM!

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, yaz aylarında dış kulak yolu enfeksiyonundan korunmanız için almanız gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

Kirli veya temizliğinden şüphe duyduğunuz sularda yüzmeyin

Doktorunuz önerdiyse, yüzerken su geçirmeyen kulak tıpalarından faydalanın.

Yüzdükten sonra mutlaka duş alın

Duş sonrasında kulaklarınızı iyi kurutmanız gerekiyor. Dış kulağınızı asla kulak pamuğu gibi materyaller ile temizlemeye çalışmayın. Dışarıdan yumuşak bir havlu veya bez ile kurutun. Gerekirse, kulağınızdan 30 santim uzakta tuttuğunuz düşük ayardaki saç kurutma makinesiyle kurutmaya destek olabilirsiniz.

Buşon (kulak kiri) probleminiz varsa tatil öncesinde kulak temizliği için kulak, burun ve boğaz uzmanı bir hekime başvurun.

Kulağınız kaşındığı zaman tırnaklarınızı dış kulağınız ile temas ettirmeyin. Zira yabancı sert bir cisimle kaşımak da kulağı enfeksiyona açık hale getiriyor. Çok kaşıntı olması durumunda parmağınızı dış kulak kıkırdağına bastırarak kaşımanız daha güvenli olacaktır.

Erken müdahale tedaviyi kolaylaştırıyor

Dış kulak yolu enfeksiyonunda erken müdahale hastalığın kolaylıkla tedavi edilebilmesini sağlıyor. Dr. Esin Özlem Atmış, enfeksiyona genellikle kulak, burun ve boğaz uzmanı hekiminin yaptığı muayene ile tanı konulduğunu belirterek, tedavi sürecini şöyle anlatıyor: “Tedavinin şekli hastanın durumuna göre belirlenir. Özellikle dış kulakta kir varsa aspiratörlerle kulak temizlenir. Ayrıca kulakta akıntı görüldüyse yine temizleme işlemi yapılır. Mantar enfeksiyonlarında mantar hifaları tek tek temizlenir ve bu bölgeye çeşitli ilaçlar sürülebilir. Hastalığın durumuna göre, tedaviye ağızdan alınan antibiyotikler ve kulaktan damlalar ile devam edilebilir. Mantar enfeksiyonları inatçı özellik sergileyebildikleri için kulak temizliğini birkaç kez yenilemek gerekebilir.”

BU BELİRTİLER VARSA ZAMAN KAYBETMEYİN!

Kulak kepçesine dokunulduğunda oluşan ağrı

Kulakta ısı artışı veya kızarıklık

Kulak kanalından akıntı

Kulakta tıkanıklık ve işitme kaybı

Kulak arkasında hassasiyet

Ateş

İlerleyen durumlarda çevresindeki lenf bezlerinin şişmesine bağlı olarak boyunda ağrı ve şişlik