Kulaklıklarda üreyen tehlike: Temizlenmeyen cihazlar kulak mantarına yol açabilir

Günün büyük bir kısmını müzik dinleyerek, telefonla konuşarak veya video izleyerek geçiren bireylerde, kulak içi hijyeninin ihmal edildiği dikkat çekiyor. Özellikle kulak kanalının içine giren silikon uçlu veya sert plastik kulaklıklar, kulağın doğal havalandırma mekanizmasını bloke ediyor. Bu durum, kulak kanalındaki ısının ve nemin artmasına neden oluyor. Karanlık, sıcak ve nemli ortamın ise mantarların üremesi için en ideal biyolojik koşulları sağladığı biliniyor.

İÇERİSİNDE YOĞUN BAKTERİ İÇERDİĞİ AÇIKLANDI

Sorun sadece havasızlıkla sınırlı değil. Kulaklıkların üzerinde biriken kulak kiri, ölü deri hücreleri ve dış ortamdan gelen tozlar; zamanla cihazın ızgarasında ve silikon kısımlarında mikroskobik bir kirlilik tabakası oluşturur. Yapılan laboratuvar analizlerinde, düzenli temizlenmeyen kulaklıkların üzerinde klozette bulunan bakterilerden daha yoğun bir bakteri popülasyonuna rastlandığı tespit ediliyor. Bu kirli cihazın tekrar tekrar kulağa takılması, bakterilerin doğrudan kulak zarına yakın hassas deriye taşınmasına yol açar.

KULAK MANTARINDAN KORUNMAK İÇİN DİKKAT EDİLMELİ

Enfeksiyonun ilk belirtilerinin şiddetli kaşıntı, dolgunluk hissi ve zamanla kötü kokulu akıntı olduğu ifade ediliyor. Kulak mantarı, tedavisi uzun süren ve tekrarlama eğilimi gösteren inatçı bir rahatsızlık. Uzmanlar, enfeksiyon riskini minimize etmek için kulaklıkların haftada en az bir kez alkol bazlı mendillerle veya uygun dezenfektanlarla silinmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca kulak sağlığını korumak adına "kulaklık detoksu" yapılması öneriliyor. 60 dakikalık bir kullanımdan sonra kulaklığın çıkarılarak kulak kanalının en az 10-15 dakika havalandırılmasına izin verilmeli. Kulaklıkların kişisel bir eşya olduğu unutulmamalı ve başkalarıyla paylaşılmamalı; zira bu paylaşımın, bakteriyel floranın ve enfeksiyonların kişiler arasında transferine neden olduğu kesin olarak kanıtlandı.