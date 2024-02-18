Kült filmlerin çekildiği yerler

Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:17

Güncelleme: 18.02.2024 - 13:17

Sinemanın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarken, film mekanlarının gerçek hayatını keşfetmek için rotanızı bu efsanevi yerlere çevirebilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi – Yeni Zelanda

Yüzüklerin Efendisi’nin evi Orta Dünya’ya hoş geldiniz. Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda yen alan Matamata’da Shire’ı ve Hobbit evlerini görebilirsiniz.

Açlık Oyunları- Kuzey Carolina

Kitabı 2008’e, filmi 2012’ye damgasını vurmuştu. Açlık Oyunları nerede çekildi diye merak mı ediyorsunuz? Filmin geçtiği çam ormanını görmek istiyorsanız bir sonraki seyahatinizi Kuzey Carolina’ya doğru planlamanız gerekiyor.

Harry Potter - İnigltere, Oxford

Hem Muggle'lar hem de Sihirbazlar için eğlenceli bir macera olan Oxford'daki Harry Potter'ın büyülü dünyasını keşfedin! Oxford, Hogwarts'ın sırlarını keşfetmek ve Harry, Hermione ve Ron'un bir zamanlar yürüdüğü gizemli koridorlarda yürümek için harika bir yerdir.

Argo - İstanbul

Ben Affleck’in Oscar ödüllü filmi Argo, 1980 yılında Tahran’daki elçiliğe sığınmak durumunda kalan 6 Amerikalının ülkeden çıkarılması için yürütülen operasyonu konu alıyordu. Elbette böyle bir filmi İran’da çekmek mümkün olmayacağından Affleck, İstanbul’un kaotik kalabalığını set olanak kullanmayı tercih etti. Gerçi bildiğiniz gibi Kapalıçarşı Türkiye’de geçen filmler listesine pek çok yapım eklenmesine vesile olmuş bir mekan. İkisi Bond filmi olmak üzere daha önce 10’larca yabancı sinema filmine ev sahipliği yapmıştı.

Gladyatör - Fas

“Benim adım Maximus Decimus Meridius… Öldürülmüş bir çocuğun babası, öldürülmüş bir kadının kocasıyım. Ve intikamımı alacağım. Ya bu dünyada ya da ötekinde.” Gladiator hayranlarının satır satır hatırlayacağı bu replik işte burada söylenmişti. Maximus’un köle olarak satıldığı kasaba da burası. Fas genelinde Gladiator filminin çekildiği başka kasabalar da mevcut.