Kulüp dizisi sonrası sosyal medyada Salih Bademci fırtınası: "Türk sinemasında jön yok diyenler, buyrun..."
Hikayesi 1955 yılının İstanbul'unda geçen Netflix'in yeni yerli dizisi "Kulüp" yayınlandı. Dizi ve dizide Salih Bademci'nin canlandırdığı rol sosyal medyada gündem oldu. Bu yıl İlk ve Son, Yalancı ve Kulüp dizilerinde rol alan oyuncu Salih Bademci, başarılı performanslarıyla hayranlarından tam not aldı. Ünlü oyuncu için "2021 senin yılın oldu, gerçek bir jön" yorumları yapılıyor.
Dijital yayın platformu Netflix’in, yeni yerli dizisi "Kulüp" izleyicilerle buluştu. 1950'li yılların Türkiye’sini mercek altına alan "Kulüp" dizisinin oyuncu kadrosunda, son olarak "Evlilik Hakkında Her Şey" ile izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor.
Dizinin yönetmenliğini "Masum"da imzası bulunan Seren Yüce ile "İstanbullu Gelin" gibi yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.
Dizi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada yapılan yorumlarla gündeme geldi. BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde Özge Özpirincçi ile başrolü paylaşan Salih Bademci, Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde de Burçin Terzioğlu ile partner oldu. Her iki yapımdaki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle sevenlerinden tam not aldı.
"BU YILIN YILDIZI SALİH BADEMCİ"
Peş peşe başarılı yapımlarda rol alan ve her projede farklı bir karaktere hayat veren Salih Bademci Kulüp dizisinde başrolü paylaşıyor. 1950'li yılların Türkiye'sini mercek altına alan dizide Selim Songür karakterine hayat veren Salih Bademci için "Bu yılın yıldızı Salih Bademci" yorumları yapılmaya devam ediyor.
İşte Salih Bademci için yapılan bazı paylaşımlar...
SALİH BADEMCİ KİMDİR?
Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun oldu.
2007 yılında Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerinde önemli bir yükseliş yaşadıktan sonra Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve Kiralık Aşk dizisinde rol aldı.
2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlenen Salih Bademci, Star TV'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda Fikret karakterini canlandırdı.
BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde rol alan oyuncu, aynı zamanda Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşıyor.
Bademci bunların yanı sıra Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinde rol alıyor.
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