Netflix’in yeni Türk dizisi Kulüp yayınlandı

05 Kasım 2021 Cuma, 14:40

Dijital yayın platformu Netflix’in, yeni yerli dizisi olan ‘Kulüp’ yayınlandı. Küresel çaptaki projelerini arttırmak isteyen platformun en taze içeriklerinden olan içerik, izleyicisi ile buluştu. Dönem dizisi olması itibariyle oldukça merak uyandıran yapım, 1950'li yılların Türkiye’sini mercek altına alacak.

Daha önce fragmanı, oyuncuları ve teknik kadrosu duyurulan Kulüp, Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce’nin yönetmenliklerinde izleyicinin karşısına çıkıyor.

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NE?

1950'li yıllarda geçen dizi, ismini de o dönemin oldukça popüler olan bir gece kulübünden alıyor. Hapishaneden çıkan ve kulübün eski bir çalışanı olan Matilda‘nın tekrardan yeni bir bir hayat kurma çabası ekranlara yansıtılıyor. Bu yolda kızıyla olan ilişkisinin de gözler önüne geldiği Kulüp, drama kategorisinde izleyicilerini karşılayacak.

Shift Delete'in haberine göre; izleyicisinin karşısına çıkan Kulüp, toplamda 6 bölümden oluşuyor. Dizinin bölümleri ortalama 50 ile 55 dakika arasında seyrediyor. Ayrıca Netflix bu bölümlere herhangi bir isim vermeyi tercih etmemiş. Bu sayede bölüm ismi, tadınızı kaçıracak sürprizlere sahip olmayacak. İlk sezonu an itibariyle yayında olan dizinin devam ise, oluşacak ilgiye bağlı değişebilir. Zira Netflix, eğer ilgiyi yüksek bulursa ikinci sezon için de çalışmaları başlatabilir.

KULÜP DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Netflix‘in bir diğer Türk dizisi olarak dikkat çeken yapım, önemli yıldızları da kadrosunda bulunduruyor. Merakla beklenen ve sonunda yayınlanan dizinin başrolünde Gökçe Bahadır ve Barış Arduç yer alıyor. Bu ikiliye ilave olarak yapımda, Salih Bademci, Metin Akdülger, Fırat Tanış ve Asude Kelebek gibi isimler de bulunuyor.

Bu yıl çıkan önemli Türk yapımı Netflix içeriklerinden olan yapım, beklentilerin de yüksek olduğu projeler arasında yer alıyor. Dizinin senaryo ekibinde, Necati Şahin, Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü ve Rana Denizer yer almakta. 03 Medya tarafından prodüksiyon aşaması tamamlanan Kulüp, Netflix tarihindeki altıncı Türk dizisi olarak dikkat çekiyor.