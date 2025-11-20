Kumpir ve midye dolma başı çekiyor... Gıda mühendisi en tehlikeli sokak yemeklerini anlattı!

Son günlerde Türkiye’de yaşanan zehirlenme vakaları, gıda güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Böcek ailesinin hayatını kaybetmesinin ardından, dışarıda yedikleri yemekler yüzünden zehirlenen başka vakaların da ortaya çıkması, vatandaşları tedirgin etti.

Sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlar yapan gıda mühendisi Tuğba Parıltı, özellikle sokak yemekleri konusunda takipçilerini uyardı. Parıltı, dışarıda en riskli bulduğu yiyecekleri kumpir ve midye dolma olarak açıkladı.

KUMPİR NEDEN RİSKLİ?

Parıltı, kumpirin birçok bakteri ve toksin riskini bir arada barındırdığını belirtti. Patates kaynaklı Bacillus cereus riski, folyoya sarılıp uzun süre bekleyen ürünlerde oksijensiz ortam kaynaklı botulinum riski ve kumpirin üzerine eklenen malzemelerin uzun süre dışarıda beklemesinden kaynaklanan hijyen sorunları, kumpiri riskli kılıyor. Parıltı, “Kumpir, bir arada çok fazla riski barındırıyor. Hem patates kaynaklı Bacillus cereus riski var, hem de folyoya sarılıyorsa uzun süre beklediğinde Botulinum riski oluşabilir. Üzerine eklenen malzemeler de yeterince hijyenik değilse birçok bakteri ve toksin riski taşır.” dedi.





MİDYE DOLMA TEHLİKESİ

Midye dolmanın da ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Parıltı, “Midyeler denizleri temizleyen canlılar ve kirliliği barındırabilir. Bu kirleticiler pişirilerek yok edilemeyebilir. Üzerinde pirinç olması ve 2 saatten fazla oda sıcaklığında beklemesi Bacillus cereus riskini artırır.” ifadelerini kullandı.

DİĞER RİSKLİ SOKAK YEMEKLERİ

Parıltı, tavuk ürünlerinin de özellikle yeterince pişirilmeden servis edilmesi durumunda risk oluşturabileceğini belirterek, “Tavuk döner, tavuk şiş gibi ürünlerde sirkülasyon fazla ve bazı yerlerde pişmiş ürünlerin üzerine çiğ tavuk koyulabiliyor. Bu da gıda güvenliği açısından büyük risk yaratıyor.” dedi.

GIDA GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM VE DENETİM ŞART

Parıltı, güvenli gıda için temel hijyen ve gıda güvenliği eğitimlerinin zorunlu olduğunu vurguladı:



“Gıda güvenliği en temel yaşam haklarımızdan biri. Eğitim ve denetim olmazsa olmazımız. Her tezgah sahibinin temel hijyen ve gıda güvenliği eğitimlerini alması gerekiyor, ancak o zaman güvenli gıda üretip sunabilirler.”

Parıltı’nın açıklamaları, vatandaşları hem bilinçlendirmeyi hem de dışarıda tüketilen gıdaların güvenliği konusunda dikkatli olmalarını amaçlıyor.



