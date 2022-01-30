Kunduz sanılan canlının ne olduğu ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kenarında kunduz gördüğünü zanneden yurttaş o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. Görüntülerdeki canlının su samuru olduğu ortaya çıktı.

İHA
30 Ocak 2022 Pazar, 12:43
Kunduz sanılan canlının ne olduğu ortaya çıktı
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İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı'nda ilk defa su samuru görüldü. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Yetkililer ile görüşen şahsın kayıt altına aldığı görüntülerdeki canlının kunduz olmadığı, su samuru olduğu ortaya çıktı. 

PELİKANLAR DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı.


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