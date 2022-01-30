Kunduz sanılan canlının ne olduğu ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı kenarında kunduz gördüğünü zanneden yurttaş o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. Görüntülerdeki canlının su samuru olduğu ortaya çıktı.
İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı'nda ilk defa su samuru görüldü. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Yetkililer ile görüşen şahsın kayıt altına aldığı görüntülerdeki canlının kunduz olmadığı, su samuru olduğu ortaya çıktı.
PELİKANLAR DA GÖRÜLMÜŞTÜ
Öte yandan pelikanların da görüldüğü barajda son olarak su samuru görülmesi iyi bir gelişme olarak yorumlandı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Artık setin en büyükleri arasındayım'
- Araba Sevdası: Drive My Car
- Işkın Hanım'ın Canları
- Gazinodan alternatif bir ses
- Ayrımcılığa karşı liyakat
- Kadınlar üretiyor
- Erken kalkan yol alır
- Boşlukları doldurma sanatı
- 'Myanmar'da insani yardım ihtiyacı katlanarak artıyor'
- Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı