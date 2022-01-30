Kar köyü yuttu, herkes elinde kürekle geziyor
İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkanlarıyla patika yollar oluşturan köy sakinleri, ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı. Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.
''BOLU TÜNELİNE BENZİYOR''
Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyüp Omur, ahırlara ulaşmak için tünelleri kullandıklarını söyledi.
Açtıkları tünelleri Bolu tüneline benzeten Omur, “100 metre Bolu tüneli gibi tünel açtık. Adeta Bolu tüneline benziyor. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Biz adeta karın altında felç oluyoruz. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda” dedi.
''ARTIK KAR ATACAK YER KALMADI''
8-9 defa damda kar temizliği yaptıklarını vurgulayan vatandaşlardan Mustafa Yöndem ise “Artık kar atacak yer kalmadı. Bu sene 1,5-2 metre kar yağışı var herhalde. Bütün evler kara gömülmüş durumda. Hayat durdu. Damın üstündeki karı aşağı atıyoruz, evlerin önü kapandığı için bir de aşağı inip kapıların önünü temizliyoruz. Bunu yapmak zorundayız yoksa yollar kapanır ve insanlar geçemez. Evlerin önü fazla kapandığı zaman patika yollar yapıp aralardan öyle gidip geliyoruz” diye konuştu.
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