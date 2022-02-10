Künefe NFT oldu

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:20

Önümüzdeki üç yılda 80 milyar dolar hacme ulaşması beklenen NFT (benzersiz dijital varlık) pazarı her gün başka bir yenilikle şaşırtıyor.

Daha önce internetin kaynak kodlarından bir gazete makalesine birçok gerçek varlığı dijital ortama taşımayı mümkün kılan NFT projelerine sıra dışı bir yenilik de Türkiye’den geldi. Beyzade Künefe Ortağı Ercan Kılıç, “Retro oyunlardan uyarlamalarla künefe, baklava, dolama gibi çeşitli tatlılarımızı ve Antep fıstığını NFT’lere dönüştürerek Türkiye’de bir ilke imza attık. Oluşturduğumuz 10 farklı dijital varlığı dünyanın en büyük NFT pazarı OpenSea platformunda kullanıcıların beğenisine sunduğumuz için gururluyuz. Ürettiğimiz NFT’lerden 5’ini takipçilerimize hediye etmeyi planlıyoruz” açıklamasıyla projeyi duyurdu.

“KÜRESEL TRENDLERİ VE TEKNOLOJİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Baklava, künefe, dolama gibi tatlıların ve Antep fıstığının Alien Invasion, Space Invaders, Pac-Man, Battle City, Tetris, Mario gibi retro oyunlardan ilhamla NFT projesine dönüştürülmesine ilişkin yorumlarını paylaşan Ercan Kılıç, “Beyzade Künefe olarak NFT ve diğer dijital trendleri yakından izliyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana çok önemsediğimiz sosyal medya ve dijital pazarlamanın NFT gibi dijital trendlerle nasıl dönüştüğüne de yakından tanıklık ediyoruz. Son dönemde küresel çapta faaliyet gösteren birçok markanın NFT'yi bir müşterileriyle yeni bir temas noktası olarak kullanmaya başladığını fark ettik. Bir markanın başarı olasılığının kendi alanının dışındaki gelişmeleri de takip etmesiyle yükseleceğine inanıyoruz. Hem ürünlerimiz hem de dijital trendlere verdiğimiz önemle Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz sektörde yeniliğin öncüsü olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“SIRADA METAVERSE VAR”

Müşterilerin gerçek deneyimlere önem verdiğini ve onlarla aynı dilden konuşan markalara güvendiğini söyleyen Beyzade Künefe Ortağı Ercan Kılıç “Müşterilerinin memnuniyetini işinin merkezine koyan bir tatlı restoranı olarak Beyzade Künefe lezzetlerini seven müşterilerimizi ve teknoloji tutkunlarını şaşırtacak yeni çalışmalara hazırlanıyoruz. Çok yakında sanal evren metaverse’te de bir konsept çalışmaya imza atacağız” dedi.

Geleneksel tatlıların NFT’lerini bir döneme damgasını vuran retro oyunlardan ilhamla tasarlayan Volantis Digital Agency kreatif ekibinden Alperen Özmen ise “Beyzade Künefe’yle NFT dünyasında önemli olanın konsept yaratmak olduğu konusunda anlaştığımız için keyifli ve güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Bu projenin Beyzade Künefe müşterilerinin yanı sıra NFT topluluğunun da dikkatini çekeceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.