Coachella’dan ömür boyu festival katılım NFT’si

05 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

ABD’nin California eyaletinde düzenlenen müzik ve sanat festivali Coachella, tüm dünyadan eğlence severlerin ilgisini çekiyor. Her yıl nisan ayının sonunda düzenlenen festivale, yüz binlerce kişi katılıyor. Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından 1999 yılında başlatılan festival, Goldenvoice adlı şirket tarafından organize ediliyor.

Coachella, festivale ömür boyu erişim hakkı tanıyan bir NFT (Non-Fungible Token) koleksiyonu çıkardığını duyurdu.

"ÖMÜR BOYU..."

Goldenvoice’tan yapılan açıklamada, "Coachella Collectibles, ömür boyu festival geçişlerine sahip olmak, benzersiz yerinde deneyimlerin, fiziksel öğelerin ve dijital koleksiyonların kilidini açmak için türünün ilk örneği olan bir fırsattır. Keşfetmek için yeni teknolojiyi benimseyin” denildi.

NTV'de yer alan habere göre; 10 üründen oluşan koleksiyonun 4 Şubat 2022 tarihinde satışa çıkacağı belirtildi.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Diğer taraftan, Coachella’ya ömür boyu erişim sağlayan NFT’ler açık artırma ile satışa sunulacak. Bu nedenle insanların devasa etkinliğe ömür boyu erişim için ne kadar ödeyeceğini tahmin etmek zor.

Ancak, festivalin hevesli hayranları için, her yıl bilet almaktan daha ucuz olabileceğinden, fiyat uzun vadede daha uygun olabilir.

Ömür boyu biletleri içeren Coachella Keys Collection (Coachella’ya Giriş Anahtarları Koleksiyonu) birini almayı başaramayanların satın alabileceği başka NFT koleksiyonları da bulunuyor.

Bunlar arasında Sights and Sounds Collection ve Desert Reflections Collection’un NFT ürünleri var.

NFT NEDİR?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor.

Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.