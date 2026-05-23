Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, hem kurban ibadetini yerine getirecek olanların hem de tatile çıkacak yurttaşların en çok merak ettiği konuların başında bayramdaki hava durumu geliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
- Kurban Bayramı’nda İstanbul’da hava 27 Mayıs Çarşamba günü 20 derece ve güneşli, 28 Mayıs Perşembe günü 21 derece ve parçalı bulutlu, 29 Mayıs Cuma günü 22 derece ve parçalı bulutlu, 30 Mayıs Cumartesi günü ise 22 derece ve güneşli olacak.
- Ankara’da bayram boyunca hava genel olarak güneşli seyredecek; sıcaklıklar 27 Mayıs’ta 21 derece, 28 Mayıs’ta 22 derece, 29 Mayıs ve 30 Mayıs’ta ise 24 derece seviyelerinde olacak.
- İzmir’de ise Kurban Bayramı süresince güneşli hava etkisini gösterecek. Sıcaklıkların 27 Mayıs’ta 26 derece, 28 Mayıs’ta 27 derece, 29 Mayıs’ta 28 derece ve 30 Mayıs’ta 29 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.