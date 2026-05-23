23.05.2026 14:42:00
Haber Merkezi
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, hem kurban ibadetini yerine getirecek olanların hem de tatile çıkacak yurttaşların en çok merak ettiği konuların başında bayramdaki hava durumu geliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

  • Kurban Bayramı’nda İstanbul’da hava 27 Mayıs Çarşamba günü 20 derece ve güneşli, 28 Mayıs Perşembe günü 21 derece ve parçalı bulutlu, 29 Mayıs Cuma günü 22 derece ve parçalı bulutlu, 30 Mayıs Cumartesi günü ise 22 derece ve güneşli olacak.
  • Ankara’da bayram boyunca hava genel olarak güneşli seyredecek; sıcaklıklar 27 Mayıs’ta 21 derece, 28 Mayıs’ta 22 derece, 29 Mayıs ve 30 Mayıs’ta ise 24 derece seviyelerinde olacak.
  • İzmir’de ise Kurban Bayramı süresince güneşli hava etkisini gösterecek. Sıcaklıkların 27 Mayıs’ta 26 derece, 28 Mayıs’ta 27 derece, 29 Mayıs’ta 28 derece ve 30 Mayıs’ta 29 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
İstanbul'da hava kirliliği tırmanışta: En kirli ilçe belli oldu
İstanbul'da hava kirliliği tırmanışta: En kirli ilçe belli oldu İTÜ bünyesindeki çalışmada, nisandaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 25 istasyonda metreküp başına 34,1 olarak belirlenirken, 2025'in aynı ayında ise 27,7 mikrogram ölçüldü. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Sarıyer, Arnavutköy ve Kağıthane'yi en fazla havasının kirlendiği nokta olarak görüyoruz" dedi.