Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra yakalaşan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı araştırılıyordu. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin süresi netleşti. Uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı. Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Kamu çalışanları 6-7-8-9 Haziran'da idari izinli sayılacak. Normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak. 7 Haziran Cumartesi bayramın ikinci, 8 Haziran Pazar ise bayramın üçüncü günü. Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi'ye denk geliyor. Bayram tatilinin uzatılmamasıyla birlikte 10 Haziran Salı günü mesaiye geri dönüş yapılacak.

FAHRETTİN ALTUN NE DEDİ?

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."