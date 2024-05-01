Kürk Mantolu Madonna'nın dizisi çıkıyor: Yönetmeni belli oldu
Sabahattin Ali'nin çok okunan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın dijital dizisi çıkıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Enes Ateş oturacak.
Yıllardır filminin çekilmesi planlanan ancak bir türlü hayata geçmeyen Sabahattin Ali’nin imza romanı Kürk Mantolu Madonna’yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kürk Mantolu Madonna Türk edebiyatının efsane yazarı Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanı olarak gündemini ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Usta yazarın başrol karakteri Rasim’in gözünden, onun yeni iş yerinde tanıştığı Raif Efendi’nin hikâyesi üzerine kurulu roman adını Raif Efendi’nin Almanya’da gittiği sergide gördüğü resimden alıyor.
Okuyanların büyülendiği kitabın yıllardır sinemaya aktarılacağı konuşuluyordu. Ancak bu plan hayata geçmemişti. Sonunda güzel haber geldi. “Kürk Mantolu Madonna” Alman ve Türk ortak yapımıyla dijital dizi oluyor.
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA ENES ATEŞ OTURACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Grimme ödüllü Netflix orijinal dizisi German Genius’u yapan Alman yapım firması CAB Film ile büyük ses getiren Cem Karaca, Dilberay ve Barış Akarsu’nun filmlerinin yapımına imza atan Fikri Harika Prodüksiyon dizi için kolları sıvadı.
Alman Türk ortak yapımı projenin çekimleri hikâyenin ruhuna uygun olarak hem Türkiye’de, hem de Almanya’da yapılacak.
Dizinin Almanya çekimlerini “Matrix”, “John Wick 4” ve “Babil” gibi bir çok projeye ev sahipliği yapan Studio Babelsberg ev sahipliği yapacak.
Filmin yönetmen koltuğunda yapım firmalarının ortak belirlediği isim olan Enes Ateş oturacak. Oyuncu kadrosu yakında şekillenecek olan proje için Almanya ve Türkiye’deki dijital platformlarla görüşülüyor.
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