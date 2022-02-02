Kürtaj sözleriyle tepki çeken Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

02 Şubat 2022 Çarşamba, 11:36

Geçtiğimiz günlerde yaptığı kürtaj açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, "Allah nasip etmedi, olacaktı dedim ama olmadı. Kısmet değilmiş dedim. Kürtajın yapılmasını ben istemedim" diye konuştu. Baba olmak için çok geç kaldım diyen Ortaç'a evlat edinmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna," Nasip kısmet" diyerek cevapladı. Çocuk özlemini yeğenlerimle gidermeye çalışıyorum diyen Ortaç," Çocuklarla hep ilgileniyorum, ama kendi çocuğum olmadı. Nasip değilmiş" dedi.

“PARA KAZANMA UĞRAŞIM YOK”

Borçlarından tamamen ödediğini bir kez daha yenileyen Serdar Ortaç, "Son üç aydır hiç oturmadık, gelen bütün gelirler borçlara gitti. Zaten ne alabilirim ki, ne alacağım para gelse. Bu raddeden sonra üzerime başıma ne alacağım, olmayan hiçbir şeyim yok. Bu saatten sonra çalışan arkadaşlarım mutlu olsun, ekip. Ben hayatta her şeyi gördüm, birazda onlar görsün" dedi. Kumar oynamayı tamamen bıraktık diyen Ortaç," Artık zevkim de yok zaten. Para kazanma uğraşımda yok. Millet mutlu olsun, isteğim o" dedi.