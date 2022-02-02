Kürtaj sözleriyle tepki çeken Serdar Ortaç'tan yeni açıklama
Serdar Ortaç, 'Baba olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti. “Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" cevabı sosyal medyada tartışma yaratınca, Ortaç'tan yeni açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı kürtaj açıklamalarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, "Allah nasip etmedi, olacaktı dedim ama olmadı. Kısmet değilmiş dedim. Kürtajın yapılmasını ben istemedim" diye konuştu. Baba olmak için çok geç kaldım diyen Ortaç'a evlat edinmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna," Nasip kısmet" diyerek cevapladı. Çocuk özlemini yeğenlerimle gidermeye çalışıyorum diyen Ortaç," Çocuklarla hep ilgileniyorum, ama kendi çocuğum olmadı. Nasip değilmiş" dedi.
“PARA KAZANMA UĞRAŞIM YOK”
Borçlarından tamamen ödediğini bir kez daha yenileyen Serdar Ortaç, "Son üç aydır hiç oturmadık, gelen bütün gelirler borçlara gitti. Zaten ne alabilirim ki, ne alacağım para gelse. Bu raddeden sonra üzerime başıma ne alacağım, olmayan hiçbir şeyim yok. Bu saatten sonra çalışan arkadaşlarım mutlu olsun, ekip. Ben hayatta her şeyi gördüm, birazda onlar görsün" dedi. Kumar oynamayı tamamen bıraktık diyen Ortaç," Artık zevkim de yok zaten. Para kazanma uğraşımda yok. Millet mutlu olsun, isteğim o" dedi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Çelik'ten Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklama
- Valilik açıklaması: 9 kişi donarak öldü
- ABD ve NATO'nun Rusya'ya gönderdiği yanıtın ayrıntıları
- '33 lira' cinayetine 22 yıl hapis
- 'Korkumuz, bunun üç haneli olacağı...'
- Başkan Burak Elmas transferleri açıkladı
- Adliyede hırsızlık iddiası: Kuaför tutuklandı
- Beşiktaş yöneticisi transferi duyurdu
- AYM'den sonra şimdi de AİHM'i hedef aldı
- Bakan Koca'ya sert tepki: Cehaletiniz öldürüyor