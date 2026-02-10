Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle hafızalara kazınmıştı: Ünlü oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti

10.02.2026 13:28:00
Haber Merkezi
Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Şıvga Gerez (56) hayatını kaybetti. Gerez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Cerrahpaşalıların ablası' rolüyle tanınan oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti.

Gerez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

"KANSERLE SAVAŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR" DEMİŞTİ

Gerez, geçen sene sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah” demişti.

Ekranlardan uzun süredir uzak olan Şıvga Gerez, 'Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı' olarak bazı televizyon yayınlarına çıkıyordu.

56 yaşındaki Şıvga Gerez, Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle tanınıyordu.

