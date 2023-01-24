Kuru fasulyenin gaz yapmaması için bu teknik işe yarıyor

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:29

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 17:29

Lokantalarda satılan kuru fasulye yemeği çok daha lezzetli oluyor. Evde yaptığımız kuru fasulye yemeğinde çoğu zaman kıvamı tutturamıyoruz.

Ancak üzülmeyin.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif sırları sayesinde sizin de pişirdiğiniz kuru fasulye yemeği tıpkı lokantalardaki gibi olacak.

FASULYENİN GAZ YAPMASI NASIL ÖNLENİR?

* Kuru fasulye yemeğini pişirirken tencereye bir tutam karbonat veya kimyon ekleyin. Böylelikle yemeğin gazını önceden almış olacaksınız.

* Aynı şekilde ve miktarda koyacağınız kekik de benzer bir etki yaparak gaz yapma sorununu çözecektir.

FASULYEYİ ÖNCEDEN SUDA BEKLETİN

Kuru fasulyenin gazını almak için etkili bir yöntemde fasulyeyi suda bekletmektir. Kuru fasulyenin yemek yapılmayıp sadece haşlanması için bir gece önceden suda ıslatılması gerekmektedir. Bir gece önceden suda bekletilen kuru fasulye normal tencerede yaklaşık 1 saatte pişebilir. Bazı ev hanımları yemeği pişirmeden önce sadece yarım saat suda bekletiyor. Oysa bu hatalı bir pişirme yöntemi. Hem yemeğin lezzeti olmuyor hem de yemek gaz yapıyor.

Kuru fasulyenin tarifiyle ilgili bilmeniz gerekenler;

2 su bardağı kuru fasulye

1 çorba kaşığı domates salçası

2 adet orta boy soğan

2 adet iri domates

1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

2-3 adet acı biber kurusu

3-4 su bardağı gerçek tavuk suyu

1 miktar tuz

Not: 3 çorba kaşığı tereyağı (etli hazırlanmak istediğinde konur)

Şimdi tarife geçelim;

*Bir gece önceden ıslatılan fasulyeler bir tencereye konarak güzelce haşlanır.

*Üzerine iki kez soğuk su ilave edilir daha iyi pişmesi ve lezzeti açısından bu işlemi uygulamak gerekir. Ancak bu su içme suyu olmalıdır. Yemeğinize sakın çeşme suyu eklemeyin.

*Dilerseniz de düdüklü tencere yardımıyla daha çabuk yemeğinizi pişirilebilirsiniz.

*Ancak fasulyeler çabuk eriyebilir onun için kontrol ederek pişirmek en doğru pişirme yöntemidir. Lokantalarda zaten asla düdüklü tencere kullanılmaz.

*Bir tencerede zeytinyağı, doğranmış soğan ve salça rengi değişene dek kavrulur.

*Ancak yakmamak gereklidir, sonra kabukları soyulmuş domateste doğranarak içine eklenir ve karıştırılarak pişirilir.



*İçerisine sıcak tavuk suyu ve haşlanmış fasulyeler eklenerek kısık ateşte yemeğin pişmesi sağlanır.

*Pişen kuru fasulye yanında pilav, acı biber veya lahana turşusuyla servis edilir.

Deneyecek herkese afiyet olsun