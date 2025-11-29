Kurutuldu, fiyatı 2 bin TL oldu! Kış sofralarının vazgeçilmezi...

Kentte 25 yıldır esnaflık yapan 41 yaşındaki Ercan Bozlar, kuru bamyaya olan ilginin her yıl arttığını belirterek ürünün hem lezzeti hem de sağlığa faydaları nedeniyle sıkça tercih edildiğini söyledi. Bamyanın özellikle eklem ağrılarına iyi gelmesi nedeniyle sağlık açısından da oldukça değerli olduğunu vurgulayan Bozlar, Gaziantep mutfağında ekşili yemeklerde sıkça kullanıldığını, içerisine et ve nohut eklenerek hem besleyici hem de doyurucu bir öğün hazırlandığını dile getirdi. Bozlar, kuru bamyaların fiyatı ile ilgili ise "Kuru bamyanın kilosu şu an 2 bin TL civarında. Bir dizisi ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor. Bir dizi bamya ile 4 kişilik bir öğünlük yemek hazırlanabilir" dedi.

"BAMYA, EKLEM AĞRILARINA İYİ GELEN, OLDUKÇA FAYDALI VE LEZZETLİ BİR YEMEKTİR"

Bamyanın faydalarını anlatan esnaf Bozlar, "Bamya, eklem ağrılarına iyi gelen, oldukça faydalı ve lezzetli bir yemektir. Ekşili bir yemek olduğu için içine et ve nohut da eklenir. Hem besleyici hem de sağlık açısından yararlıdır. Evet, Gaziantep'e özgü bir ürün olmakla birlikte İç Anadolu'dan da gelir. Ancak Gaziantep'in köylerinde de yetiştirilir. Biz bu bamyaları köylülerden temin ediyoruz. Köylüler bamyayı özellikle gölge alanlarda kurutur. Güneşle direkt temas ettiğinde rengi sararır. Uç kısımları kesilir ve ipe dizilerek kurutulur. Bamya yemeğine ilgi oldukça fazla. 2 dizi alan da var, Konya yöresinden gelip kilolarca alan da. Çünkü Konya'da bamya çorbası çok meşhur. Orada biraz daha iri bamya tercih ediliyor. Bu gördüğünüz tip ise daha küçük olan cinsidir. Daha iri çeşitleri olduğu gibi, bundan da daha ufak olan çiçek bamya türü vardır. Çiçek bamya daha pahalıdır ancak bu ürün de ona yakın kalitededir" diye konuştu.