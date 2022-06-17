'Kuş Uçuşu', Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girdi

17 Haziran 2022 Cuma, 17:10

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in yerli dizisi "Kuş Uçuşu", 'Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler' listesine 2. sıradan giriş yaptı.

Çevrim içi yayın platformu, 6-12 Haziran tarihinin izlenme sayılarını açıkladı.

Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 2. sıradan giren ve 3 Haziran'da izleyicilerle buluşan "Kuş Uçuşu", ikinci haftasında 18 milyon 310 bin saat izlendi.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENİZ YORULMAZER OTURUYOR

8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi isimlerin de yer alıyor. "Kuş Uçuşu"nun yapımcılığını Kerem Çatay, yapımını Ay Yapım üstlendi. Senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer’in oturuyor.