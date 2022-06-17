Netflix'le çalışan Cem Yılmaz'dan Disney+ paylaşımı: 'Sorun olursa...'

Çevrim içi yayın platformu Netflix'le anlaşması olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'a 'hoş geldin' dedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yılmaz'a, Netflix'ten de bir yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 15:18
Netflix'le çalışan Cem Yılmaz'dan Disney+ paylaşımı: 'Sorun olursa...'
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Disney Plus, Türkiye'de yayın hayatına resmen başladı. Platform, 14 Haziran'da ilk kez izleyicileriyle buluştu. Platform, günlerdir sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, Cem Yılmaz'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

Yapımları Netflix’te yayımlanan komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından Disney+ Türkiye'ye “hoş geldin” dedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, anlaşması olan Netflix’i etiketlediği paylaşımında Disney+ Türkiye'ye, “Sorun olursa ben buralardayım” dedi.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye de yayına başlayan Disney+’a ve yerli içerik üreten yapımcı, senarist yönetmen, oyuncu, tüm teknik departmanlarda çalışacaklara başarılar dilerim. Hoş geldin @disneyplus… Sorun olursa ben buralardayım @netflixturkiye."

NETFLIX'TEN YANIT

Netflix Türkiye Twitter hesabı da Cem Yılmaz'ın tweetinin altına "Ben hep seninleyim" yazdı.


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