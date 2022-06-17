Netflix'le çalışan Cem Yılmaz'dan Disney+ paylaşımı: 'Sorun olursa...'
Çevrim içi yayın platformu Netflix'le anlaşması olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'a 'hoş geldin' dedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yılmaz'a, Netflix'ten de bir yanıt geldi.
Disney Plus, Türkiye'de yayın hayatına resmen başladı. Platform, 14 Haziran'da ilk kez izleyicileriyle buluştu. Platform, günlerdir sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, Cem Yılmaz'dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.
Yapımları Netflix’te yayımlanan komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından Disney+ Türkiye'ye “hoş geldin” dedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, anlaşması olan Netflix’i etiketlediği paylaşımında Disney+ Türkiye'ye, “Sorun olursa ben buralardayım” dedi.
Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye de yayına başlayan Disney+’a ve yerli içerik üreten yapımcı, senarist yönetmen, oyuncu, tüm teknik departmanlarda çalışacaklara başarılar dilerim. Hoş geldin @disneyplus… Sorun olursa ben buralardayım @netflixturkiye."
Turkiye de yayına başlayan Disney+ a ve yerli içerik üreten yapımcı,senarist yönetmen, oyuncu, tüm teknik departmanlarda çalışacaklara başarılar dilerim.?? Hoşgeldin @disneyplus ….Ben sorun olursa ben buralardayım @netflixturkiye pic.twitter.com/AIBRwWoj9a— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 16, 2022
NETFLIX'TEN YANIT
Netflix Türkiye Twitter hesabı da Cem Yılmaz'ın tweetinin altına "Ben hep seninleyim" yazdı.
Ben hep seninleyim ????— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 16, 2022
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