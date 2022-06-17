Netflix Türkiye, Disney Plus'a abone olduğunu açıkladı: Sosyal medya karıştı

Çevrimiçi dizi/film plarformu Netflix Türkiye, Twitter hesabından bazı kullanıcılara verdiği yanıtta şaşırtan ve tatlı rekabetin işaretçisi olan bir ifadeye yer verdi. Verilen yanıt, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 11:01
Netflix Türkiye, Disney Plus'a abone olduğunu açıkladı: Sosyal medya karıştı
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Disney Plus, Türkiye'de yayın hayatına resmen başladı. Platform, 14 Haziran'da ilk kez izleyicileriyle buluştu. Platform, günlerdir sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, Disney Plus'ın Türkiye'deki en büyük rakibinden şaşırtıcı bir paylaşım geldi.

"YOO, BEN DE ALDIM"

Netflix Türkiye, Twitter’da bir kullanıcının Disney+ ile ilgili yaptığı paylaşıma iki şirket arasındaki tatlı rekabeti gösteren bir yanıt verdi. Twitter kullanıcısının “Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık” paylaşımına Netflix Türkiye’nin verdiği yanıt "yoo ben de aldım" oldu.

Netflix‘in bu paylaşımına kısa sürede 55 binin üzerinde beğeni ve binin üzerinde retweet geldi.


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