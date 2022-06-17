Netflix Türkiye, Disney Plus'a abone olduğunu açıkladı: Sosyal medya karıştı
Çevrimiçi dizi/film plarformu Netflix Türkiye, Twitter hesabından bazı kullanıcılara verdiği yanıtta şaşırtan ve tatlı rekabetin işaretçisi olan bir ifadeye yer verdi. Verilen yanıt, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce yorum aldı.
Disney Plus, Türkiye'de yayın hayatına resmen başladı. Platform, 14 Haziran'da ilk kez izleyicileriyle buluştu. Platform, günlerdir sosyal medyada gündem olmaya devam ederken, Disney Plus'ın Türkiye'deki en büyük rakibinden şaşırtıcı bir paylaşım geldi.
"YOO, BEN DE ALDIM"
Netflix Türkiye, Twitter’da bir kullanıcının Disney+ ile ilgili yaptığı paylaşıma iki şirket arasındaki tatlı rekabeti gösteren bir yanıt verdi. Twitter kullanıcısının “Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık” paylaşımına Netflix Türkiye’nin verdiği yanıt "yoo ben de aldım" oldu.
Netflix‘in bu paylaşımına kısa sürede 55 binin üzerinde beğeni ve binin üzerinde retweet geldi.
Video Haberler
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto