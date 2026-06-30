Kuşakların sağlık haritası çıkarıldı: Z kuşağı en sağlıklı ama stres şampiyonu

Modern yaşamın getirdiği sosyo-ekonomik dinamikler, beslenme alışkanlıkları ve çevre faktörleri, her kuşağın sağlık durumunu farklı şekillerde şekillendiriyor. İngiltere merkezli yürütülen ve 2 bin erkek katılımcının yaşam tarzı parametrelerini inceleyen güncel bir araştırma, X, Y, Z ve Baby Boomer kuşaklarının fiziksel ve zihinsel sağlık karnesini çıkardı. Ortaya çıkan veriler, genç nesillerin beden sağlıklarına yoğun yatırım yapmalarına rağmen zihinsel olarak çok daha büyük bir baskı altında olduğunu kanıtladı.

Z KUŞAĞI FİZİKSEL SAĞLIĞA YATIRIM YAPIYOR

Araştırma verilerine göre, 18-29 yaş aralığını temsil eden Z kuşağı erkekleri, sağlıklarını en çok ciddiye alan nesil olarak ilk sırada yer alıyor. Gençlerin diğer tüm yaş gruplarına kıyasla en az alkol tüketen, en düzenli spor yapan ve uyku düzenine en çok dikkat eden kitle olduğu saptandı.

Dışarıdan hazır yemek söylemek yerine ev yapımı gıdaları tercih eden Z kuşağını, en çok su tüketen grup olarak kayıtlara geçen 30-45 yaş arası Y kuşağı (Millennials) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında 46-61 yaş arası X kuşağı yer alırken, fiziksel sağlık parametrelerinde son sırayı en yaşlı grup aldı.

EN YAŞLI KUŞAK HAREKETSİZ AMA DOĞAL BESLENİYOR

Şu anda 62-80 yaş aralığında bulunan "Baby Boomer" kuşağı, araştırmanın en tezat sonuçlarına imza atan grup oldu. Yaşlı yetişkinlerin diğer tüm nesillerden daha az egzersiz yaptığı ve en yüksek oranda alkol tükettiği belirlendi.

Buna karşın beslenme kalitesi söz konusu olduğunda yaşlı kuşak, gençlere büyük bir fark atıyor. Hazır gıda ve fast-food tüketiminden en uzak duran, günlük beslenmesinde taze meyve ve sebzeye en çok yer veren grubun Baby Boomer'lar olduğu görüldü.

GENÇLER SAĞLIKLI BESLENİYOR ANCAK STRESLE BOĞUŞUYOR

Araştırmanın zihinsel sağlık boyutu ise çarpıcı bir paradoksu gözler önüne serdi. Spor yapan, alkolden uzak duran ve sağlıklı beslenen Z ve Y kuşağı temsilcilerinin, en kötü fiziksel alışkanlıklara sahip Baby Boomer kuşağına kıyasla neredeyse üç kat daha fazla stres ve bunalım yaşadığı saptandı. Yaşlı nesil, hayatı en sakin ve en az kaygıyla göğüsleyen kuşak olarak araştırmanın en "rahat" kitlesi seçildi.