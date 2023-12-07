Küsen çiçekleriniz coşacak! Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor! Küsen çiçeği açtırıyor.
Bitkiler genellikle değişen çevresel koşullara, su veya besin eksikliğine, uygun olmayan ışık miktarına veya hastalıklara tepki gösterebilir. Bu durumda bitki görünümünde değişiklikler olabilir: yapraklar solabilir, sararabilir, solgunlaşabilir veya dökülebilir. Bitkilerin sağlıklı olması için uygun bakım şartları sağlanmalıdır. Doğru miktarda su, uygun ışık ve doğru besin maddeleri bitkilerin sağlıklı gelişimi için önemlidir.
Evcil hayvanlarımıza nasıl çeşme suyu vermiyorsak çiçeklerimize de çeşme suyu vermemeliyiz. Birçok şehirde çeşme suyu kireçli olduğu için çiçeklerimize kireçli su zarar vermektedir.
Çiçekleri her zaman içme suyuyla sulamalıyız!
MADEN SUYU FORMÜLÜ
Posta gazetesi internet sitesinde çiçeklerin coşmasını sağlayacak ve küsen çiçeği açtıracak bir tüyo paylaşıldı; Maden suyu sayesinde çiçekleriniz canlılık kazanacak;
Maden suyu özellikle salon bitkilerinde kullanıldığında çiçeklere fayda sağlar. Fakat önemli bir detay var. Soda değil maden suyu! İki ayda bir sularken çiçeklerine maden suyu koymak, çiçek köklerinize faydalı mineraller ile beslemek konusunda fayda sağlayacaktır.
MADEN SUYUNU ÇİÇEKLERİNİZE VERİRKEN DİKKAT
Sulama yapmadan önce maden suyunu ağzı açık bir kabın içine koyun ve iki gün boyunca asidinin kaçmasını bekleyin. Dinlendirilmiş maden suyu çiçeklerinize verebilirsiniz.
KALİTELİ MARKALARDAN TERCİH EDİN
Öte yandan çiçeklerinize vereceğiniz maden suyunun markasının kaliteli olmasına dikkat edin. Doğal olmayan maden suyu çiçeklerinize faydadan çok zarar verebilir.
Çiçekleriniz, maden suyu sayesinde çok daha canlı olacak. Çiçeklerinizi sularken üstelik sadece yarım bardak maden suyu kullanmanız yeterli oluyor
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