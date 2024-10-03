Kütahya'da hasat başladı: 1200 çiftçi tarafından üretiliyor...
Kütahya'da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını traktörlere yükleyip fabrikanın teslim alacağı alana götürüyor.
Kütahya'nın İkizhöyük Mahallesi'nde pancar ekerek geçimini sağlayan Ali İhsan Kargın ve Mustafa Özçelik, "Mahallemizde genellikle pancar üretiliyor. Üretim işini seviyoruz. Bu yıl pancarda verim çok iyi. Üreterek hem kendimize hem de devletimize ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştular.
Mehmet Özçelik isimli üretici de, "Biz üreteciler olarak devletimiz ve milletimiz için üretmeye ve insanlarımızın gıdaya ulaşımını daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İkizhöyüklü üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu belirtirken, ton fiyatının fabrika tarafından 2 bin 375 TL'den alındığını ifade ettiler.
Kütahya il genelinde bin 200 çiftçinin yılda yaklaşık 350 bin ton pancar ürettiği öğrenildi.
Etiketler: #Kütahya #şeker pancarı #hasat
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- ‘Beni Erdoğan görevden’ aldı diyen CHP’li
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Aile hekimlerine 'hasta garantisi'
- Olaylı derbi için erteleme kararı!