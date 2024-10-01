Yeni sezonun ilk fideleri toprakla buluştu: Seneye hasat edilecek

Yayınlanma: 01.10.2024 - 18:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 18:00

Denizli'nin salep dedesi 77 yaşındaki Süleyman Yüksel, gelecek yıl hasat edilecek salepleri toprakla buluşturdu. Yenişehir Mahallesi’ndeki sera da 20 metre uzunluğunda altı ocakta, Barlia 3 çeşit, Serapıas 3 çeşit, Santa, Topbaş, Piramit, Osmanika, Aslanağzı, Çatal salep, Kum Salebi ve Arılı 4 çeşit olmak üzere 17 farklı türdeki salebi toprakla buluşturan salep dede Süleyman Yüksel, 10 güne kadar saleplerin filizlenmesini beklediğini söyledi. 11 yılda yaklaşık 50 bin TL harcama yaparak, deneme yanılma yoluyla farklı türlerde salep üretmeyi başardığını anlatan salep üreticisi Yüksel, salep üretimi yapmak isteyenlere bilgi desteği de veriyor. Salep borsasının Türkiye'de olması gerektiğini anlatan Yüksel, özel hazırlanacak toprak içinde salebin susuzda üretilebileceğini dikkat çekti.

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Salep üretimine ilginin ve yetiştirmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Yüksel, “Salep benim çocukluğumdan beri bildiğim bir üründü. Son zamanlarda iyice merakım arttı ve 11 yıldan beri ArGe çalışması yapıyorum. Evimin bahçesindeki salep üretmeye başladım. Salep türlerini geliştirdim, yeni türlerin de deneme üretimlerini yaptım. Önemli olan sağlıklı ve iri yumru elde etmekti. İri salep yumruları hemen çoğalmaya başlarken küçük yumrular kendisini besliyor. Bu işi yapacak olanlar adedi çok diye küçüğe değil büyüğe yönelerek alması gerekir. Bu yıl özel hazırladığım toprağın içine 17 farklı türden salepleri toprakla buluşturdum. Bu salepler 10 güne kadar filizlenir. İnşallah bir aksilik olmazsa haziran ayı sonunda temmuz başı gibi de salep hasadını yaparım” dedi.

Salebin faydalarına da değinen Süleyman Yüksel, “Hastalıklar karşı doğal bir koruyu olan salep, abartılmadan tüketildiğinde sağlığa birçok faydası bulanmaktadır. Soğuk havalarda severek tüketilen ve tüketildiği anda ısınmayı sağlayan sap aynı zamanda solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttırmaktadır. Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Göğsü yumuşatır. Soğuk havalarda içildiğinde vücut sıcaklığını arttırır. Doyurucudur, enerjiyi verir ve daha zinde tutar. İçerdiği kalsiyum ve protein sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara karşı korur. Zihni canlı ve dinç tutar. Bronşit gibi hastalıklardan kaynaklanan öksürüğü keser ve boğazı yumuşatır. Hafızayı güçlendirir” diye konuştu.