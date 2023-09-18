Kuver ücreti, yasal mı? Restoranlarda neden kuver ücreti alınır?

Restoranlarda yemek yemek, lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için harika bir deneyim olabilir. Ancak bazen menünün ötesinde hesaba ekstra ücretler eklenmesi, beklenmedik sürprizlere yol açabilir. İşte bu noktada "kuver" terimi devreye giriyor. Peki, Kuver ücreti, yasal mı? Restoranlarda neden kuver ücreti alınır? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:47
Kuver ücreti, yasal mı? Restoranlarda neden kuver ücreti alınır?
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Restoranlarda karşımıza zaman zaman çıkan kuver ücretinin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Kuver ücreti, yasal mı? Restoranlarda neden kuver ücreti alınır?

KUVER ÜCRETİ NEDİR?

Kuver ücreti, restoranlarda masanın üzerine konulan örtü, çatal-bıçak takımı, peçete gibi malzemeleri karşılamak için alınan bir ekstra ücrettir. Kuver ücreti, restoranların hizmet kalitesine, sunduğu malzemelere ve politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu ücret, bazı restoranlarda masada sunulan ekstra hizmetleri de içerebilir.

KUVER ÜCRETİ YASAL MI?

Ülkemizde, kuver ücreti almak zorunlu değildir ve yasal bir zorunluluğu yoktur. Kuver ücreti, restoranların kendi politikalarına ve hizmet kalitesine bağlı olarak belirlenir. Dolayısıyla her restoran kuver ücreti uygulamak zorunda değildir.

RESTORANLARDA NEDEN KUVER ÜCRETİ ALINIR?

Restoranlarda kuver ücreti, masada sunulan ekstra hizmetleri ve malzemeleri karşılamak için alınabilir. Kuver ücreti, masanın örtüsü, peçetesi, çatal-bıçak takımı gibi malzemeleri içerebilir. Ayrıca bazı restoranlarda ekstra hizmetler, örneğin ekmeğin ve suyun masada sunulması da kuver ücretine dahil edilebilir.

KUVER VERİLMELİ Mİ?

Kuver verip vermemek tamamen kişisel bir tercihtir. Restoranın kuver ücreti politikasını göz önünde bulundurarak, menüde yer alan hizmetler ve malzemeler için ek bir ücret ödeyip ödememe konusunda karar verilebilir. 


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