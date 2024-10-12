Yayınlanma: 12.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 12.10.2024 - 17:40

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı hakkında Türkiye Uzay Ajansı'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar, bu nadir gök cisminin geçiş tarihi ve gözlemlenme detaylarını büyük bir merakla araştırıyor. Peki, kuyruklu yıldız nedir, ne zaman geçecek? Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Türkiye'den görülebilecek mi? İşte, ayrıntılar...

KUYRUKLU YILDIZ NEDİR?

Kuyruklu yıldızlar, Güneş Sistemi'nde yer alan ve donmuş gazlar, toz ile diğer maddelerden oluşan gök cisimleridir. Güneş'e yaklaştıklarında ısınarak çevrelerinde bir atmosfer (koma) ve uzun bir kuyruk oluştururlar. Bu kuyruk, Güneş'in rüzgarı ve ışınları tarafından şekillenir ve her zaman Güneş'ten uzak yönde uzanır.

KUYRUKLU YILDIZ NE ZAMAN GEÇECEK?

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan Tsuchinshan-ATLAS'ın 11-12 Ekim'de gökyüzünde "görsel şölen" yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tsuchinshan-ATLAS 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı. Üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi. 11 Ekim'den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek. Ne kadar parlak olacağını o gün deneyimleyeceğiz. 12 Ekim civarında, dünyaya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacak. Yıldız, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkati çekiyor. Bu uzunluk, dolunayın çapının yaklaşık 42 katına denk geliyor. Güneş'e çok yakın geçen bu kuyruklu yıldız, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu oluşturdu. Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday."

SON 13 YILIN EN PARLAK KUYRUKLU YILDIZI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak tanımlanan "C/2023 A3" (Tsuchinshan-ATLAS) adlı kuyruklu yıldızın 11-12 Ekim tarihlerinde gözlemlenebileceğini duyurdu. Bu nadir gök olayı, gökyüzü meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.