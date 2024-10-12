Saatte 20 gök taşı görülebilecek olan Orionid meteor yağmuru geliyor! Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta izlenebilecek?

Yayınlanma: 12.10.2024 - 17:25

Güncelleme: 12.10.2024 - 17:25

Gökyüzü tutkunlarını büyük bir ilgiyle beklediği orionid meteor yağmuru için kısa bir zaman kaldı. Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı.

Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayı ortalarında zirve yapar. Genellikle 2-3 gün süren bu etkinlik, özellikle bazı günlerde en yoğun şekilde gözlemlenebilir. Peki, Orionid meteor yağmuru Ne zaman, saat kaçta izlenebilecek? İşte, ayrıntılar...

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Orionid Meteor Yağmuru, her yıl Ekim ayında gerçekleşen ve Halley kuyruklu yıldızından kaynaklanan etkileyici bir doğa olayıdır. Bu meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya'nın atmosferine girip yanması sonucu oluşur. Genellikle birkaç gün süren bu gökyüzü şöleni, en yoğun olarak 21-22 Ekim tarihlerinde gözlemlenebilir ve gökyüzünde parlayan meteorların güzel bir manzarasını sunar.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid Meteor Yağmuru sırasında genellikle saatte 20 kadar meteor gözlemlenebilir. Bu gözlemler, özellikle karanlık ve bulutsuz bir gökyüzünde daha net bir şekilde yapılır. Orionid Meteor Yağmuru, hem amatör astronomlar hem de gökyüzü meraklıları için oldukça heyecan verici bir etkinliktir ve her yıl büyük bir ilgiyle takip edilir.