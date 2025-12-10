Kuzey üşürken güney ısınıyor: Türkiye’de kışken yazı yaşayan ülkeler

Türkiye’de Aralık, Ocak ve Şubat ayları kış mevsimine denk gelirken, dünyanın bazı bölgelerinde aynı dönemde tam anlamıyla yaz yaşanıyor. Bunun nedeni, Dünya’nın eksen eğikliği ve yarımkürelerin farklı zamanlarda güneşe dönük olmasıdır. Biz kuzey yarımkürede soğuk havayla mücadele ederken, güney yarımkürede güneşli ve sıcak günler yaşanır.

1. AVUSTRALYA

Türkiye’de kar yağarken Avustralya sahilleri dolup taşar. Aralık–Şubat dönemi ülkede tam anlamıyla yazdır. Sydney, Melbourne ve Brisbane gibi şehirlerde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkabilir.

2. YENİ ZELANDA

Okyanusya’nın bu yeşil ülkesi, yılın bizim kış dönemimize denk gelen zamanlarında en ılıman ve sıcak günlerini yaşar. Deniz sezonu açıktır, festivaller ve açık hava etkinlikleri yoğunlaşır.

3. ARJANTİN

Güney Amerika’nın en büyük ülkelerinden Arjantin’de Aralık ayında yaz başlar. Buenos Aires’te hava sıcak ve nemliyken, ülkenin güneyinde Patagonya’da daha serin ama yine yaz koşullarına yakın hava hüküm sürer.

4. ŞİLİ

Şili’de Türkiye’nin kış döneminde güneşli günler yaşanır. Özellikle başkent Santiago’da sıcaklıklar oldukça yükselir. Ülkenin kuzeyi çölde, güneyi buzullarda olsa da genel olarak yaz sezonu etkisini gösterir.

5. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Güney Afrika’da Aralık–Şubat arası yaz mevsiminin en sıcak günleridir. Cape Town ve Durban sahilleri turistlerle dolar. Hava sıcak, kuru ve bol güneşlidir.

6. BREZİLYA (GÜNEY KESİMLERİ)

Ekvatora yakın kuzey kesimlerinde yıl boyunca tropikal iklim hâkim olsa da Brezilya’nın güneyi mevsimleri daha belirgin yaşar. Aralık’ta ülke genelinde yaz etkisi hissedilir.

7. URUGUAY VE PARAGUAY

Her iki ülkede de yılın bu döneminde sıcaklıklar yükselir, nem artar ve yaz mevsimi yaşanır. Özellikle Uruguay sahilleri yaz tatili için oldukça popülerdir.

NEDEN AYNI ANDA FARKLI MEVSİMLER YAŞANIR?

Dünyanın 23,5 derecelik eksen eğikliği, güneş ışınlarının yarımkürelere farklı açılarda düşmesine neden olur.

Kuzey yarımküre güneşe uzaksa → kış,

Güney yarımküre güneşe yakınsa → yaz yaşanır.

Bu nedenle Türkiye’de kış yaşanırken dünyanın güneyinde insanlar plajlarda güneşlenir.