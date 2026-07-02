Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 18-30 yaş arasındaki gençler belirlenen KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek. Peki, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama nasıl yapılır? KYK konaklama hakkı hangi illerde var?

SEYAHATSEVER UYGULAMASI NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, yaz aylarında seyahat etmek isteyen gençlere ücretsiz konaklama imkanı sunuyor. Program kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, belirlenen GSB (KYK) yurtlarında belirli süreyle ücretsiz konaklayarak Türkiye'nin farklı şehirlerini keşfetme fırsatı yakalayabiliyor.

SEYAHATSEVER UYGULAMASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Seyahatsever Projesi kapsamında ücretsiz konaklama uygulaması 6 Temmuz-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlayan 18-30 yaş arasındaki gençler, bu tarihler arasında belirlenen GSB yurtlarında konaklama imkanından yararlanabilecek.

KYK YURTLARINDA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ KALINABİLİR?

Program kapsamında gençler, tercih ettikleri GSB yurtlarında en fazla 5 gün ücretsiz konaklayabiliyor.

SEYAHATSEVER UYGULAMASI HANGİ İLLERDE VAR?

Seyahatsever Projesi, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. 2026 uygulaması kapsamında, Türkiye genelinde her ilde bir kız ve bir erkek GSB yurdu yaz dönemi boyunca gençlerin kullanımına açıldı.