Lady Gaga ve Joaquin Phoenix imzalı Joker!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 20:44

Güncelleme: 08.10.2023 - 20:44

Joaquin Phoenix'in ikonik rolünde yer aldığı Joker filminin devamı için heyecan dorukta! Bu filmde Phoenix'e Lady Gaga'nın eşlik edeceği Joker: Folie À Deux heyecanla bekleniyor...

JOKER: FOLIE A DEUX FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BİTTİ Mİ?

"Folie À Deux" filminin çekimleri 11 Aralık 2022'de başladı ve Nisan 2023'te sona erdi.

JOKER: FOLIE A DEUX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joaquin Phoenix Arthur Fleck/Joker olarak geri dönüyor.

Lady Gaga'nın Harley Quinn'i oynaması bekleniyor, ancak bu resmi olarak doğrulanmadı.

Zazie Beetz ilk filmdeki Sophie Dumond rolünü yeniden canlandırıyor.

Brendan Gleeson oyuncu kadrosuna katılıyor.

Catherine Keener kilit bir rolle oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Diğer yeni oyuncular arasında Harry Lawtey ve Jacob Lofland yer alıyor.

JOKER: FOLIE A DEUX FİLMİNİN KONUSU NE?

Konuyla ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor, ancak devam filminin öncelikle Arkham Akıl Hastanesi'nde geçeceği söyleniyor. Filmin adı olan "Folie À Deux" Fransızca bir deyim olup "yakın ilişki içindeki iki kişinin paylaştığı delilik" anlamına geliyor ve Harley Quinn ile Joker arasındaki ilişkiye odaklanılacağına işaret ediyor. Filmin onların romantizmini ve ortaklığını keşfetmesi bekleniyor.

JOKER: FOLIE A DEUX FİLMİ DİĞER DC FİLMLERİYLE BAĞLANTILI MI?

Film diğer DC Genişletilmiş Evreni (DCEU) filmleriyle doğrudan bağlantılı değil. Yönetmen Todd Phillips orijinal "Joker" filminin bağımsız bir karakter çalışması olmasını istemiş ve bu tür karakter odaklı filmler için "DC Black" adında ayrı bir etiket fikrini ortaya atmıştı. Devam filmi de aynı yaklaşımı izliyor ve DCEU'nun bir parçası değil.

JOKER: FOLIE A DEUX FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"Joker: Folie À Deux" 4 Ekim 2024'te gösterime girecek. Bu vizyon tarihi orijinal "Joker" filminin gösterime girmesinden beş yıl sonrasına denk geliyor.