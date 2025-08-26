Yönetmen ve sinema küratörü Lara Kamhi, 19 yıl önce bir dönem sevgilisi olan iş insanı Volkan Büyükhanlı tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etti. Peki, Lara Kamhi kimdir? Yönetmen Lara Kamhi kaç yaşında, nereli?

LARA KAMHİ KİMDİR?

Erken Yaşam ve Eğitim

1987 yılında İstanbul’da doğan Lara Kamhi, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Film ve Televizyon bölümünde, Görsel İletişim Tasarımı yan dalıyla Yüksek Onur derecesiyle tamamladı. Ayrıca Paris Amerikan Üniversitesi’nde Film Çalışmaları, Sorbonne Üniversitesi’nde ise Tiyatro Çalışmaları üzerine eğitim aldı.

Yüksek lisansını University College London Slade School of Fine Art’ta Fine Art Media alanında Onur derecesiyle bitirdi ve Julian Sullivan Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Sanatsal Çalışmaları

2010 yılından bu yana eserleri, Türkiye’de ve yurt dışında galerilerde, müzelerde, festivallerde ve kamusal alanlarda sergilenmektedir.

Yazarlık ve Akademik Katkılar

Kamhi, düzenli olarak PsikeArt, PsikeSinema ve Polonya merkezli ArtHub dergilerinde yazılar kaleme almaktadır. Ayrıca sinematik deneyim tasarımı, algı kuramı, göstergebilim, sanal gerçeklik ve aşkınlık gibi konularda seminerler vermekte ve video denemeler üretmektedir.

2024–2025 akademik yılında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Görsel Estetik dersini vermektedir.

Prizma Expanded ve Küratöryel Çalışmalar

Lara Kamhi, disiplinlerarası işbirlikleri geliştirmek amacıyla Prizma Expanded oluşumunu kurmuş ve yönetmektedir.

2023 yılında Akbank Sanat’ta gerçekleşen “Prizma Expanded: Algının Poetikası” sergisi, algı ile hareketli imge arasındaki ilişkiye odaklanmıştır.