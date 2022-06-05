Latif Demirci kimdir? Latif Demirci neden hayatını kaybetti? Latif Demirci'nin eşi kim?

05 Haziran 2022 Pazar, 11:09

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

90’lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu.

Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı.

2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almıştı.

LATİF DEMİRCİ'NİN EŞİ KİM?

Latif Demirci bir dönem yazar Latife Tekin ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Yasemin isminde bir kızları var. Latif Demirci 2009 yılından itibaren şarkıcı Nilüfer ile yaklaşık 5 yıl süren bir ilişki yaşadı.

LATİF DEMİRCİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

61 yaşında olan Latif Demirci, bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. Hürriyet Kitap Sanat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle" ifadelerine yer verdi.



