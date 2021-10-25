Latin Amerikalı ünlü oyuncu Natalia Oreiro, Rus vatandaşı oldu

Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi "Vahşi Güzel"in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı.

AA
25 Ekim 2021 Pazartesi, 19:16
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Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.

Oreiro, Haziran 2020'de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan "Vahşi Güzel" dizisinde, "Milagros" ismiyle başrolde oynamıştı.


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