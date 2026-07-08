Amerikan elektro-pop müzik grubu LMFAO'nun dünya çapında hit olan parçası "Party Rock Anthem"daki vokalleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Lauren Bennett, 37 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Lauren Bennett kimdir? Lauren Bennett kaç yaşında, nereli? Lauren Bennett neden öldü?

LAUREN BENNET KİMDİR?

Lauren Diane Bennett, 24 Haziran 1989 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Bennet uzun yıllar yerel yetenek yarışmalarına katılarak ve pub ve barlarda şarkı söyleyerek geçirdi.

LAUREN BENNET'İN HAYATI VE KARİYERİ

Bennet, 17 yaşında, Lil Jon ve Eve'in yer aldığı ve 2009'da Billboard'ın Dance Club Songs listesinde 3 numaraya ulaşan "Patron Tequila" adlı single'larıyla Paradiso Girls'e katılmak için Los Angeles'a taşındı. Daha sonra 2010'da CeeLo Green'in "Love Gun" şarkısında yer aldı ve LMFAO'nun uluslararası hit single'ı "Party Rock Anthem"de yer aldı ve 2011'de ilk solo single'ı "I Wish I Wish"i yayınladı.

2014'te, Paula Van Oppen, Natasha Slayton, Emmalyn Estrada ve Simone Battle'ın yer aldığı GRL grubuna katıldı . Daha sonra Pitbull'un " Wild Wild Love " şarkısında yer aldılar ve " Ugly Heart " ile uluslararası listelerde hit oldular.

LAUREN BENNET NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcının ölüm nedeni hakkında ailesi ve temsilcileri tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bennett'in ölüm nedenine ilişkin yürütülen resmi incelemenin Ekim 2026'da tamamlanması ve adli raporun ardından kesin sonucun netleşmesi bekleniyor.