Lego, 'cinsiyet etiketlerinden' vazgeçiyor

12 Ekim 2021 Salı, 09:27

Dünyada önde gelen oyuncak üreticilerinden olan Lego, ürünlerindeki cinsiyet etiketleri bir kenara bırakıyor.

Yakın zamanda yapılan bir ankette, erkek çocukların yüzde 71'inin kız çocuklarına yönelik olarak pazarlanan oyuncaklarla oynarken alay edilme veya zorbalığa uğrama konusunda stres altına girdikleri ortaya çıktı.

Anket ayrıca, ebeveynlerin erkek çocuklarını spor ve bilime yönelmeye teşvik ettiklerini, kız çocuklarına ise dans etme ve giyim-kuşam (erkeklerden 5 kat daha fazla teşvik) ya da pasta-börek pişirme (3 kat daha fazla teşvik) önerildiğini gösterdi.

The Guardian'a konuşan Lego'nun ürün ve pazarlama sorumlusu Julia Goldin, şirketi 'daha kapsayıcı hale getirmek için fazlaca çaba sarf ettiklerini' belirtti.

ÜRÜNLER CİNSİYETE GÖRE ARATILAMAYACAK

Lego ürünlerinin, geleneksel olarak erkekler arasında daha popüler olduğunu kabul etmelerine karşın, şirketin artık ürünlerine cinsiyete göre etiketler koymadığını söyleyen Goldin, artık internet sitelerindeki ürünlerin 'kızlara' ya da 'erkeklere' göre aratılamayacağını; bunun yerine hayvanlar, uzay, video oyunu, bilimler ve diğer ilgi alanlarını içeren alt başlıklara dayalı arama seçeneği verildiğini kaydetti.

"Erkekler ve kızlar üzerinde, daha fazla kadın rol modellerini de içerecek şekilde her şeyi test ediyoruz" diyen sorumlu, Lego'nun mevcut hedefinin 'geleneksel manada cinsiyetlerine uygun olmadığı belirtilen setlerle oynamak isteyen erkek ve kız çocukları teşvik etmeyi' amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Birleşik Krallık'taki akademisyenler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bunu 'olumlu bir adım' olarak değerlendirdi. Bazıları ise 'tam zamanı' yorumunda bulundu.

Sosyal eşitsizlikler üzerine çalışan Prof. Dr. Pragya Agarwal, gelişmeyi "Harika bir haber, ancak 2021'de olması şok edici ve şirketler cinsiyete dayalı sosyalleşmenin toksik etkisini yeni fark ediyor" şeklinde değerlendirdi.

'KAPSAYICI OLMAK İSTİYORSANIZ FİYATLARI DÜŞÜRÜN'

Diğer yandan gazeteci Tasmin Lockwood ise, her oyuncak üreticisinin cinsiyet etiketli ürünlerden kurtulmasının 'zorunlu' kılınması gerektiğini savundu.

Bir sosyal medya kullancısı ise, Lego ürünlerinin yüksek fiyatlarından yakınarak, "Lego, 'kapsayıcı' olmaya niyetliyse, daha fazla anne-babanın çocuklarına alabilmesi için aşırı yüksek fiyatlarını düşürmeye başlamalı" yorumunda bulundu.