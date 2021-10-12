Lego, 'cinsiyet etiketlerinden' vazgeçiyor
Oyuncak üreticisi Lego, erkek çocuklarının 'kız oyuncaklarıyla' oynamaları durumunda 'zorbalığa maruz kalma' endişesiyle karşı karşıya kalmaları nedeniyle cinsiyet etiketlerinden vazgeçme kararı aldı.
Dünyada önde gelen oyuncak üreticilerinden olan Lego,
ürünlerindeki cinsiyet etiketleri bir kenara bırakıyor.
Yakın zamanda yapılan bir ankette, erkek çocukların yüzde
71'inin kız çocuklarına yönelik olarak pazarlanan oyuncaklarla oynarken alay
edilme veya zorbalığa uğrama konusunda stres altına girdikleri ortaya çıktı.
Anket ayrıca, ebeveynlerin erkek çocuklarını spor ve bilime
yönelmeye teşvik ettiklerini, kız çocuklarına ise dans etme ve giyim-kuşam
(erkeklerden 5 kat daha fazla teşvik) ya da pasta-börek pişirme (3 kat daha
fazla teşvik) önerildiğini gösterdi.
The Guardian'a konuşan Lego'nun ürün ve pazarlama sorumlusu
Julia Goldin, şirketi 'daha kapsayıcı hale getirmek için fazlaca çaba sarf
ettiklerini' belirtti.
ÜRÜNLER CİNSİYETE GÖRE ARATILAMAYACAK
Lego ürünlerinin, geleneksel olarak erkekler arasında daha
popüler olduğunu kabul etmelerine karşın, şirketin artık ürünlerine cinsiyete
göre etiketler koymadığını söyleyen Goldin, artık internet sitelerindeki
ürünlerin 'kızlara' ya da 'erkeklere' göre aratılamayacağını; bunun yerine
hayvanlar, uzay, video oyunu, bilimler ve diğer ilgi alanlarını içeren alt
başlıklara dayalı arama seçeneği verildiğini kaydetti.
"Erkekler ve kızlar üzerinde, daha fazla kadın rol
modellerini de içerecek şekilde her şeyi test ediyoruz" diyen sorumlu,
Lego'nun mevcut hedefinin 'geleneksel manada cinsiyetlerine uygun olmadığı
belirtilen setlerle oynamak isteyen erkek ve kız çocukları teşvik etmeyi'
amaçladıklarını da sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Birleşik
Krallık'taki akademisyenler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda
bunu 'olumlu bir adım' olarak değerlendirdi. Bazıları ise 'tam zamanı'
yorumunda bulundu.
Sosyal eşitsizlikler üzerine çalışan Prof. Dr. Pragya
Agarwal, gelişmeyi "Harika bir haber, ancak 2021'de olması şok edici ve
şirketler cinsiyete dayalı sosyalleşmenin toksik etkisini yeni fark
ediyor" şeklinde değerlendirdi.
'KAPSAYICI OLMAK İSTİYORSANIZ FİYATLARI DÜŞÜRÜN'
Diğer yandan gazeteci Tasmin Lockwood ise, her oyuncak
üreticisinin cinsiyet etiketli ürünlerden kurtulmasının 'zorunlu' kılınması
gerektiğini savundu.
Bir sosyal medya kullancısı ise, Lego ürünlerinin yüksek fiyatlarından yakınarak, "Lego, 'kapsayıcı' olmaya niyetliyse, daha fazla anne-babanın çocuklarına alabilmesi için aşırı yüksek fiyatlarını düşürmeye başlamalı" yorumunda bulundu.
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