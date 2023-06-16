LeMan, Erdoğan'ın fotoğrafına 'bıyık' çizdiği için tutuklanan çocuğu kapağına taşıdı
Karikatür dergisi LeMan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık çizdiği için tutuklanan çocuğu kapağına taşıdı. Kapak, sosyal medyada da gündem oldu.
Haftalık mizah dergisi Leman bu hafta, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın afişine bıyık çizdiği için tutuklanan 16 yaşındaki lise öğrencisini kapağına taşıdı.
Derginin "Türkiye Yüzyılı Adalet" başlığıyla yayınladığı kapağında "Erdoğan'ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık çizdiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuk tutuklandı" ifadeleri yer aldı.
İşte o kapak...
NE OLMUŞTU?
Mersin’de 16 yaşındaki bir lise öğrencisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yaptığı, afişe küfürlü ifadeler yazdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.
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