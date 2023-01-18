Lenfödem hastaları dikkat!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:00

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, lenfatik sıvının, lenfatik sistemin kapasitesini aşması durumunda veya lenfatik transport kapasitesinin bozulması sonucunda lenfödem oluştuğunu anlattı.

Barutçu, “Gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan neden, meme kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen lenfödemdir. Koltukaltı bölgesindeki lenf akımının engellenmesi sonucu meydana gelir; kolun şişmesine, kolda rahatsızlık hissine ve anormal bir görüntüye sebep olur” diye konuştu.

"TEDAVİYE ERKEN BAŞLANMALI"

Lenfödemin belirtileri hakkında konuşan Barutçu şunları söyledi:

“En sık görülen belirtiler, kolda sıkışma, dolgunluk hissi, ağrı, karıncalanma, şişlik ve kızarıklık, kol, el ve el bileğinde hareket zorluğu, saat, yüzük ya da bileziğin sıkması, deride gerginlik hissidir. Tedaviye geç başlanması, yetersiz veya yanlış tedavi uygulanması sonucu hastaların kol ve bacak şişmeleri giderek artarak oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle tedaviye erken dönemde başlanılması oldukça önemlidir.”

"İDEAL KİLO KORUNMALI"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Barutçu lenfödemli hastanın dikkat etmesi gerekenleri şöyle özetledi:

“Cilt yaralanmalarından kaçınılmalı, sivrisineklerin bulunduğu ortamdan uzak durulmalı, şiş koldan iğne yapılmasına izin verilmemeli, sigara içilmemeli, etkilenmiş koldan tansiyon ölçtürülmemeli, sıcak banyo ve duştan sakınılmalı, güneş yanıklarından korunulmalı, çok dar kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Bası giysisi gün boyu giyilmeli, 6 ayda bir kontrol için doktora başvurulmalıdır. Uygun aktivite ve egzersizler içinse doktora danışılmalıdır. Yüzme, kişisel manuel lenfatik drenaj, yoga, su egzersizleri lenfödem için yararlı aktivitelerdir. İdeal kilo korunmalı. Az yağlı, az tuzlu, bol lifli diyet lenfödem hastaları için önerilmektedir.” diyerek sözlerine son verdi.