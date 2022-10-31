Kılıçdaroğlu'ndan Lula Da Silva'ya tebrik mesajı: Brezilya halkına hayırlı olmasını diliyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Otoriter ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışa karşı; demokrasi, sosyal adalet ve geniş ittifak siyaset anlayışı ile seçimi kazanan Lula Da Silva’yı kutluyor, seçim sonuçlarının Brezilya halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Brezilya’da seçimleri kazanan Devlet Başkanı olan Lula Da Silva için tebrik mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu’nun Da Silva'yı etiketleyerek yaptığı sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Brezilya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde, otoriter ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışa karşı; demokrasi, sosyal adalet ve geniş ittifak siyaset anlayışı ile seçimi kazanan Lula Da Silva’yı kutluyor, seçim sonuçlarının Brezilya halkına hayırlı olmasını diliyorum.”
Brezilya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde, otoriter ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışa karşı; demokrasi, sosyal adalet ve geniş ittifak siyaset anlayışı ile seçimi kazanan @LulaOficial’ı kutluyor, seçim sonuçlarının Brezilya halkına hayırlı olmasını diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 31, 2022
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