Lerzan Mutlu ve Şenol İpek davasında karar

22 Mart 2022 Salı, 14:47

Oyuncu Şenol İpek, şarkıcı Lerzan Mutlu’ya ‘pislik kadın’, ‘namus hainliğinin bedeli ödenecektir’, ‘namusuma laf edenin dili kesilir’ şeklinde mesajlar atarak hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Karara itiraz eden taraflar davayı istinafa taşımış, istinaf mahkemesi de sanık Şenol İpek’in savunmasında ismi geçen Bircan Bali’nin tanık olarak dinlenmeden eksik yargılama yapıldığı gerekçesiyle davayı bozmuştu.

BİRCAN BALİ TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ

Bozma kararının ardından İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada, müşteki Lerzan Mutlu’nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu ile Şenol İpek’in avukatı Tuğçe Demirel hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Lerzan Mutlu’nun avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

3 BİN TL ÖDEYECEK

Sanık Şenol İpek’in avukatı ise Bircan Bali’nin tanıklıktan çekilme hakkını kullandığını belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

Mahkeme, sanık Şenol İpek’in ‘hakaret’ suçundan 3 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.